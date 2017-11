Porque la temporada todavía está lejos y aún no hay muchas consultas ni reservas, y a la vez como una estrategia ya probada para tentar a los visitantes, los precios de los alojamientos en los departamentos turísticos, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal, para la temporada de verano, vienen un aumento de sólo el 10% en promedio, según un relevamiento efectuado con operadores de estos lugares. El porcentaje es la mitad del 20% que se habían incrementado los mismos costos el año pasado con respecto al período anterior.

Valle Fértil. Se puede conseguir alojamiento para 4 personas desde 1.485 a 1.800 pesos por día.



Aunque todavía faltan un par de meses para las vacaciones de verano y la mayoría de las personas están enfrascadas con sus trabajos y las clases de los chicos, ya hay algunos previsores que están planificando qué hacer el próximo verano. Y una de las opciones, tanto para los sanjuaninos que no quieren gastar mucho en traslado como así también para los turistas de otras provincias y porque no de afuera del país, una de las opciones son los departamentos con más atractivos que tiene San Juan, que son estos 4 distritos. De acuerdo a consultas a propietarios de cabañas y alojamientos, ya han empezado a tener algunos llamados y hasta las primeras reservas, pero todavía viene floja la temporada. Será por esa razón que muchos no se animan a retocar demasiado las listas de precios a la espera de lo que pueda pasar y si más cerca de enero el volumen de pedidos se incrementa, lo mismo puede llegar a suceder con los valores para alojarse.



La estrategia no es nueva, según reconocen en el sector, y ya se ha dado en otras temporadas. De hecho, desde el comienzo de 2012 los prestadores empezaron a desacelerar tibiamente los aumentos de precios para intentar tener más plazas ocupadas. Al verano siguiente la misma iniciativa dio mejores resultados y ya quedó instituida para la mayoría de los alojamientos de esos departamentos. Ya para la temporada pasada, el incremento promedio del 20% en los precios era sumamente liviano, ya que la inflación interanual había sido del 40% en San Juan. Pero ese verano igual las cosas no resultaron muy bien para el sector, ya que el boom del veraneo en las playas chilenas echó por tierra casi todas sus expectativas. Intentar revertir eso en el verano 2017-2018 es otro de los motivos que sostienen el leve aumento del 10% en las tarifas.

Calingasta. Las opciones van desde 950 pesos por día para 5 personas o 1.800 pesos la cabaña para 6 personas.



LOS NUEVOS PRECIOS



Para el caso de Valle Fértil, por ejemplo, Cabañas CyC ofrece la opción para 4 personas de 1.485 pesos por noche. En el caso de Mer-Edith Apart Cabañas, la opción para la misma cantidad de personas e incluso para 6 es por 1.500 pesos, aunque aclaran que más adelante los valores se pueden ajustar un poco más. David Zabala, de Cabañas Valle Pintado, dijo que hasta ahora hay pocas consultas y en cuanto a precios al alojamiento de 4 a 6 personas es de 1.800 por noche. Miguel Angel Derado, de Cabañas La Rosita, contó que ya tienen algunas reservas para enero, a razón de 1.750 la cabaña para 6 personas. En Calingasta, uno de los departamentos turísticos por excelencia de la provincia, con la mayor cantidad de opciones concentradas en Barreal, ofrece a razón de 950 pesos por día, hospedaje en Cabañas Kummel, mientras que en Los Alamos el alojamiento para 4 ó 5 personas cuesta 1.300 pesos. En Rancho Por Fin, una vieja casona de campo totalmente reacondicionada, hay cabañas para 6 personas por 1.800 pesos por día. "Los precios se han ajustado muy poco porque el bolsillo no lo permite", comentó Ruthy Goransky. En la Hostería Los Morrillos, con desayuno y pileta, la opción en habitación doble es de 900 pesos o de 1.400 pesos por una cuádruple.

Iglesia. En este departamento se puede conseguir alojamiento desde 500 pesos por día hasta 2.100 pesos la doble con media pensión.



Ya en Iglesia, se puede dormir en Posta Kamak a razón de 1.000 pesos la habitación doble con desayuno. "Ya tenemos consultas incluso de extranjeros", dijo Guido Altamira, propietario del emprendimiento. Y si de este departamento se trata una opción infaltable es el Hotel Termas Pismanta, que ofrece la opción de baños termales y de su spa. La habitación doble con desayuno está a 1.500 pesos y si es con media pensión trepa a los 2.100 pesos. En el caso de Cabañas Los Troncos, el alojamiento para 6 personas cuesta 1.200 pesos, con derecho al uso de la pileta. En el caso de Jáchal, la habitación triple en el Hotel Plaza de la ciudad de San José está a 960 pesos con desayuno por día. Otra opción es dormir en las Cabañas El Rincón, a razón de 450 pesos por persona. En CyC Apart Hotel, la habitación, con desayuno incluido, cuesta 1.195 pesos por día para 4 personas.