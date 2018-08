Repletas: en los locales sanjuaninos las estanterías lucen repletas de juguetes y novedades para niños y niñas, pero eso sí, con precios nuevos: los productos vienen hasta 30 por ciento más caros que el año pasado.

El Día del Niño es la primera fecha clave del año para las jugueterías, que luego entran en una meseta hasta fin de año y por ahora el panorama es flojo porque al menos hasta ahora no se ve un gran movimiento de venta, según surgió de un sondeo realizado ayer en locales del rubro.



Este año, el escenario se presenta complicado porque al aumento de precios que es del 30% interanual -el mismo porcentaje que habían subido los juguetes hace un año- se suma ahora una financiación corta y el menor poder adquisitivo de los salarios, que corren en desventaja con la inflación. No se encontraron locales que ofrezcan por ejemplo las 12 cuotas sin interés porque dicen que tratándose de un sector que tiene tan pocos picos de venta en el año, no conviene a la rentabilidad de los negocios el costo que cobran los operadores de plásticos para ofrecer ventas a un año de plazo. Así las cosas, la máxima financiación que hay en jugueterías sanjuaninas es entre 3 y 6 cuotas, y en pocas ocasiones son sin interés.



En general la ansiedad está acechando a los comerciantes cuando faltan sólo dos semanas para el Día del Niño, que esta vez se celebra el próximo 19 de agosto y los juguetes no se mueven de las estanterías atestadas. Héctor López, desde Río Shop, recordó que el año pasado en el mes de julio ya había comenzado la venta, mientras que este año va muy pausada. ""Se va a vender, pero no sé si la cantidad del año pasado", dudó el empresario. En esa superficie están innovando con la modalidad de importación directa, para abaratar precios, lo que les permitirá ofrecer juguetes muy económicos desde $40, $60 y $99 en adelante. Hay 3 y 6 cuotas sin interés, pero dependiendo de los bancos emisores de cada tarjeta. La mejor promo es la del Banco Nación que ofrece 6 meses y un 10% descuento diario que se duplica los viernes. En otras jugueterías, como la cadena Rodney o Multimundo, apostaron en gran medida a la producción nacional, que este año subió hasta 30% y tiene precios más altos. ""Muchos papás se han visto sorprendidos por los precios. Se ha complicado mucho porque los valores están altos y la financiación con tarjetas es corta", señaló Ivan Aguilera, desde Rodney. Agregó que se prefirió el producto nacional porque es de mejor calidad y durabilidad frente a otros más económicos que vienen de países asiáticos. Y en cuanto a los pagos con tarjetas sólo no se les aplica interés cuando se hacen en un solo mes. El resto, hasta 6 cuotas, tiene un 5% de tasa de interés anual. En cambio en Multimundo por ejemplo hay financiación sin interés sólo con algunos pocos plásticos, entre los que mencionaron Master, Visa y Cabal. En ese local, Luis Astudillo comentó que el movimiento de facturación arrancó con las ventas a algunas instituciones encargadas de la realización de chocolates barriales en los departamentos, y también de algunos papás que se adelantaron para llevarse las novedades. En ese sentido, los clientes que quieran agasajar al más chico de la casa con alguno de los juguetes famosos de la TV deberán preparar el bolsillo porque tendrán que gastar no menos de entre 1.000 y 2.000 pesos por ese gusto. Por otra parte, el Gobierno nacional junto a la Cámara del Juguete acordaron una canasta (ver aparte) con precios bajos para impulsar el consumo y mitigar el impacto de la inflación en el sector.



Canasta oficial



Los hipermercados y jugueterías de barrio ofrecerán este año una canasta económica compuesta por 11 juguetes y juegos de mesa de industria argentina que serán comercializados con precios sugeridos al público desde el 1 hasta el 19 de agosto. Hay autitos desde $39, pelotas por $249 y juegos de mesa por $599.

Facturación

1 por ciento fue el aumento de ventas que tuvieron las jugueterías del país el año pasado para el Día del Niño, según la Cámara que las agrupa. Desde el 2002 no cayeron las ventas.

Lo que piden este año los bajitos



Traccionada por la televisión, para esta celebración las niñas quieren su muñeca Loll: se trata de una pelota de unos 15 centímetros de diámetro que adentro contiene una muñequita con todos sus accesorios. El "chiche" cuesta $1.000. Otro "buscado" son los "cup cakes" (tortas) de plástico que se dan vuelta y se convierten en un animalito o muñequita, que rondan los $400. Soy Luna y sus accesorios sigue en auge, como el patín con casco, rodillera, codera y muñequera, por $1.900. Para los varones, los auto a radio control siguen al tope de preferencias, con precios de $800 a $1.300, y hasta un todo terreno de $2.645. Las pistolas tira-dardos oscilan entre los $280 y $2.000.