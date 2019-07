Brasil es el principal destino de las pasas sanjuaninas. Alrededor del 80% de los envíos locales van a ese país, por eso ahora que los precios de ese mercado están bajando en San Juan reina la preocupación.



Los exportadores locales de pasas están pasando del alivio a la preocupación en cuestión de semanas. Es que están viendo que el efecto positivo que trajo la reducción de los derechos de exportación implementados sobre las pasas, entre otros productos de las economías regionales (ver aparte), hace un par de semanas se está diluyendo para quienes realizan sus envíos a Brasil, porque allá los compradores justo desde este mes están bajando inesperadamente los precios al producto argentino. Dicen en esta provincia que es debido a cierta recesión que está viviendo el país gobernado por Bolsonaro, y que ante la caída del consumo los precios están a la baja; aunque otros empresarios lo atribuyen a la "desesperación" por vender de algunos exportadores locales que ahogados por las altas tasas de financiación argentinas optan por no defender el valor del producto. Este altibajo impensado en tierras brasileñas golpea fuerte a los empresarios sanjuaninos ya que el 80% de los envíos de pasa sanjuanina tienen como destino ese país. Lo cierto es que los precios de las cajas de 10 kilos de las pasas locales están sufriendo rebajas significativas de precios en el mercado brasileño, que en algunos casos llegan hasta el 14%, ya que ahora se llegan a pagar a 18 dólares cuando antes cotizaban a 21 dólares. El dato de la baja de precios de las últimas semanas fue corroborado por miembros de la Cámara de Comercio Exterior. Domingo Alos, desde Agroexport SA, dijo que ""en general hubo una baja del 5% al 10% en los precios en dólares", lo que a su juicio se debe a que en Brasil no están teniendo las ventas esperadas y no están comprando o han disminuido las compras porque tienen stock. ""El mercado internacional es de oferta y demanda y si no hay demanda, obliga a los vendedores a bajar el precio para que sea atractivo para el importador" dijo el empresario. Agregó que el año pasado había menos dependencia del mercado brasileño, porque había más presencia en Estados Unidos y Europa, algo que decayó fuerte después de la aplicación por parte del gobierno nacional de los derechos de exportación. Alos dijo también que al no poder vender a otros mercados desde que se volvieron a aplicar las retenciones, hizo que toda esa pasa este año presione más sobre Brasil y eso hace también bajar los precios. A principios de este mes la Nación rebajó esa retención de 4 a 3 pesos por cada dólar exportado, lo que representó un beneficio del 25% para el exportador. Pero para quien vende a Brasil ese beneficio se está achicando con la baja de precios. Otro exportador local que pidió mantenerse en off, opinó que en realidad el mercado no ha caído, sino que los exportadores locales "están vendiendo a precios bajos por urgencias económicas, ante el elevado costo de la financiación". La fuente coincidió en que el precio de la caja de pasa debería estar en 20 o 21 dólares para tener competitividad y poder pagar mejor al productor local. En ese sentido, se ha advertido la retracción en las ofertas de compra de pasas por parte de grandes exportadores. Hasta hace poco una firma ofrecía pagar 1,50 dólares más IVA, por kilo, al productor pero ahora, debido a la situación del mercado brasileño fuentes de la empresa informaron que no podrán pagar más de 1,10 dólares más IVA.

Baja impositiva

Los exportadores de pasas resultaron los mayores ganadores sanjuaninos de la rebaja de retenciones de 4 a 3 pesos por cada dólar exportado para las economías regionales que rige desde el pasado 10 de julio. Teniendo en cuenta la facturación en exportaciones en el 2018 el sector pago derechos de exportación por 310.516.156 pesos. Suponiendo que este año exportaran el mismo valor, con la rebaja de retenciones se ahorrarían 77,6 millones de pesos y sólo pagarían 232.887.117 pesos en impuestos. En total son 13 los productos de la oferta exportable sanjuanina que resultan beneficiados con el decreto 464/19. Teniendo en cuenta solamente los siete principales productos locales, el ahorro directo de la medida es de 123.160.579 pesos. A nivel nacional se estima que la recuperación para la producción primaria es de más de 2.200 millones de pesos.