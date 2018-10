Ofertas. La cartelería alusiva al Día de la Madre ya apareció en algunas vidrieras del comercio sanjuanino, con la promoción de obsequios por la compra de un artículo.

Frente a la fuerte caída de las ventas de los últimos meses, el comercio sanjuanino pondrá en marcha a partir de hoy un nuevo outlet, el tercero en lo que va del año y fuera del calendario tradicional, con la intención de incentivar a los compradores. Habrá descuentos desde el 40 al 70% con el incentivo adicional de que volverá el plan 12 cuotas, con una tasa de interés del 21%, menos de la mitad de lo que cobra por ejemplo el Ahora 12 (más del 50%) y muy lejos del costo financiero total del 110% al pagar por fuera del programa (ver aparte). Tradicionalmente en San Juan el comercio venía haciendo desde el 2010 tres outlets al año para rematar stocks de temporada y juntar plata para la próxima: en enero, para liquidar verano; en julio o agosto, para el recambio de temporada, y en noviembre. Pero ahora, desde la Cámara de Comercio, que preside Hermes Rodríguez, sumaron otro en octubre, con la vista pueda en la celebración del Día de la Madre, que tendrá lugar el tercer domingo, que este año será el 21.



Si bien la iniciativa parte de la Cámara de Comercio, se sumarán los comerciantes de Pocito, Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Caucete. Cada propietario implementará sus propias ofertas y Rodríguez dijo que habrá promociones con descuentos desde el 40 al 70%, ventas de 2 artículos al precio de 1 y obsequios, por ejemplo una cartera con la adquisición de un par de sandalias. Será en los rubros de indumentaria, calzado, regalería y se sumarán también con promociones los cafés y hasta las heladerías del microcentro.



La iniciativa tiene lugar cuando las ventas del comercio sanjuanino cayeron un 6,2% en septiembre, convirtiéndose en la peor caída del año. Los principales rubros que formaron parte de esa situación fueron indumentaria, calzado, alimentos y materiales de construcción. Otro fenómeno que se produjo fue que se ha profundizado el atraso en los pagos en los casos de financiación en aquellos comercios que operan con créditos propios, sobre todo en los departamentos alejados.



Una buena noticia para los comerciantes del microcentro es que el lunes 15, una semana antes de la celebración del Día de la Madre, la Municipalidad de la Capital habilitará parcialmente a la circulación de las personas el primer tramo en el marco de la remodelación de la Peatonal. Según confirmó el intendente Franco Aranda, se trata del sector de Rivadavia, entre Tucumán y General Acha, aunque habrá que caminar con precaución porque existirán todavía algunas aberturas en el piso.





Vuelve un programa con baja tasa de financiación



Gracias a un convenio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra (Atacyc), a partir de hoy se pondrá en marcha un plan de compras en 12 cuotas, con una baja tasa de interés. Mientras los planes del Ahora 12 están cobrando en la actualidad más del 50% para las compras en cuotas, por este convenio se cobrará un 21% de interés para operaciones de compra de lunes a jueves. El programa estará vigente hasta el 6 de enero del 2019 y cada comercio podrá hacer uso de un cupo de hasta 150.000 pesos por tarjeta que reciba, siempre hablando de plásticos nacionales.



Un plan similar estuvo vigente hasta enero pasado, para las compras que tenían lugar en un total de 68 ciudades fronterizas del país. Se podían financiar, en 12 cuotas sin interés, las operaciones gracias también a un acuerdo alcanzado por la CAME y Atacyc.



A diferencia del programa Ahora 12 del gobierno, que también financiaba en 12 cuotas sin interés, regía para todos los días de la semana, y no sólo jueves, viernes y sábados.