Como una forma de atenuar el impacto de la reducción de jornadas de atención al público por los feriados que se aproximan -y para ver si logran vender más- los negocios de todos los centros comerciales de la provincia abrirán sus puertas el lunes próximo -aunque con algunos matices-, y sólo cerrarán el martes, fecha en que se conmemora el Día de la Independencia.

La Cámara de Comercio de San Juan informó que el próximo 8 de julio -día no laborable con fines turísticos (Art. 7 ley 27.399) los negocios asociados abrirán sus puertas en los horarios habituales, es decir, tanto en la mañana como en la tarde. Pero en otros departamentos abrirán sólo medio día. Ese es el caso de los centros comerciales asociados a la Cámara de Comercio del Interior: según informó Marcelo Vargas la actividad comercial en Jáchal, Chimbas, Rawson, Sarmiento, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valle Fértil, Rivadavia, Santa Lucía, Albardón, San Martín y Angaco el lunes próximo se reducirá sólo a la mañana. En cambio, la Cámara de Comercio de Caucete informó que los comercios de ese departamento abrirán en horario normal el lunes. Para el martes, todos los centros comerciales permanecerán cerrados. Distinto es el caso de los shoppings y cadenas de supermercados que abrirán normalmente tanto el lunes como el martes próximo.

* Actividad pública y financiera: En el sector público no habrá ningún tipo de atención ninguno de los dos días. Tampoco abrirán los bancos.

* Micros: Respecto al transporte público de pasajeros, Ricardo Salvá, desde ATAP, informó que el lunes las frecuencias serán normales, en tanto que el martes los micros circularán con horario reducido similar a los días domingos.

*Ferias: La Sociedad de Chacareros Temporarios informó que el lunes 8, la actividad en el Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas de San Juan (Progreso 668 este, Rawson) será normal, pero cierra el martes. En cambio, en la Feria Municipal de Capital no habrá venta de frutas y verduras ninguno de los dos días y sólo abrirán las carnicerías el lunes medio día.

* Estacionamiento: Desde el municipio de la Ciudad de San Juan se informó que no habrá servicio de Estacionamiento Controlado (Eco), Monitores Urbanos, y Grúa Municipal de Remoción de Vehículos ni lunes ni martes.

* Residuos: la recolección de residuos será normal ambos días.

* Otros: el Servicio de Emergencia Municipal (SEM) tendrá guardias normales, Servicios Fúnebres tendrá guardias mínimas, lo mismo que el Matadero y Frigorífico Municipal. El cementerio abrirá ambos días de 8 a 12,30 y de 15 a 19.

Día no laborable

El lunes, al ser día no laborable (no feriado) el empleador es quien decide si le cede, o no, el día al trabajador. En el caso de que los empleados trabajen, no habrá ninguna paga doble ni obligación de brindar un adicional. Es decir que en el sector privado el lunes 8 quedará a disposición de cada empresa.

La independencia

El 9 de julio se celebra la Declaración de Independencia de la Argentina, una decisión tomada en 1816 por el Congreso de Tucumán, por la cual declaró la formal ruptura de los vínculos de dependencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía española. Ese día es feriado nacional inamovible.