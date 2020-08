El relajamiento en las medidas de prevención del coronavirus preocupa mucho en San Juan, y los comerciantes minoristas y representantes de shoppings y galerías van a salir a reforzar las medidas de prevención y las recomendaciones a los clientes para que los negocios sean un lugar seguro y se eviten eventuales contagios. El objetivo es que la población esté preparada por si San Juan se convierte en zona de circulación viral del Covid-19. La decisión la tomaron los empresarios nucleados en la Federación Económica de San Juan (FESJ) que se reunieron el miércoles por la noche, luego de que el Gobierno les solicitó ayuda para acentuar las recomendaciones sobre distanciamiento social y uso del tapabocas en su clientela. Los comerciantes volvieron a ser advertidos de la vigencia de multas tanto a los locales como a los clientes si cometen infracciones, y ante esto desde los locales piden que las autoridades también endurezcan las estrategias de prevención en el público que está fuera de locales grandes como bancos, rapipagos, supermercados y compañías telefónicas, donde la gente hace filas en el exterior y no se encargan de hacer respetar el distanciamiento. Incluso algunos referentes indicaron que el Gobierno bajó la fuerza de la campaña de alerta advirtiendo sobre el riesgo que implica que se produzcan aglomeraciones. Respecto a esto, fuentes oficiales dijeron que el Poder Ejecutivo continúa haciendo hincapié en cada aparición pública sobre los peligros del relajamiento, y que no se puede colocar un policía protector para que cuiden estos aspectos que son normas de ciudadanía. No obstante, dijeron que van a intensificar la propaganda oficial en este sentido.

"El Gobierno nos pide colaboración para que los comercios no se relajen con el Covid y vamos a colaborar, pero queremos que también se advierta donde se producen los mayores problemas de aglomeración y peligro de contagio", dijo Dino Minnozzi, presidente de la FESJ, quien agregó que se ha conformado una comisión que se reunirá con el Comité Covid-19 para trabajar en una estrategia en forma mancomunada.

Marcelo Vargas, gerente del área Comercio, opinó que "la falla está en los grandes supermercados y en los bancos, ya que afuera se forman colas, donde están todos pegados. Después se corren a nuestros negocios, los locales chicos y cuesta más pedir que se corrija el comportamiento, la gente no te quiere hacer caso".

Por su parte, Alejandro Escobar; desde el shopping Patio Alvear, sostuvo que "debemos hacernos cargo de la responsabilidad social que nos toca, y hacer cumplir las normativas vigentes" y se mostró esperanzado en que a través de una reunión con las autoridades se puede lograr una estrategia "para incentivar más, educar a los clientes y que las personas que concurran al comercio no se relajen con los protocolos".

Al respecto, el empresarios sostuvo que esto es una cuestión social y cultural en la que se debe generar conciencia y no relajarse porque aún la provincia tiene un status sanitario bueno y el Covid no ha dado el golpe. "Pero también ha habido una bajada de la carga de seguir fomentando este comportamiento de parte del Gobierno, el 90% se preocupa de lo que pasa dentro de los locales y no repara en los que están afuera", dijo.

La FESJ también va a pedir ayuda y soporte gráfico al comité Covid, para apoyar esta campaña que se va a relanzar en los comercios nucleados en la entidad y los centros comerciales.

La inseguridad, otro tema que preocupa

Los comerciantes denunciaron también que están sufriendo una ola de robos y se ha acrecentado la inseguridad en tiempos de pandemia, por lo que que quieren reunirse con las autoridades provinciales y de seguridad para buscar soluciones al problema. Marcelo Vargas dijo que el problema lo tienen principalmente los centros comerciales departamentales, como Rawson y Chimbas, donde los negocios que están sufriendo hechos delictivos tanto cuando están cerrados como cuando están abiertos. Por eso van a pedir una reunión con el gobernador Uñac y con el secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, para solicitar mayor presencia policial y una estrategia común para atacar el problema.