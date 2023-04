La crisis cambiaria por el alza que registró esta semana el dólar blue tuvo fuerte impacto en el comercio sanjuanino. Al punto que fuentes del sector confirmaron que la ropa deportiva y el calzado subieron hasta un 30% y que en algunos negocios los precios están atados al comportamiento de la moneda norteamericana. Otra consecuencia es que los comerciantes tienen dificultades para stockearse porque los proveedores están suspendiendo las ventas o, en el mejor de los casos, exigen el pago de la mercadería de contado, sin ningún tipo de financiación.

"Estamos muy preocupados porque la disparada del dólar no se detiene y está acelerando la suba de los precios de la mercadería", dijo Marcelo Quiroga, titular de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan.

Puso de ejemplo la ropa deportiva y el calzado, que han tenido subas de hasta el 30%. Y mencionó el caso particular de algunos proveedores, que sólo entregan los pedidos con factura abierta o con remito, es decir sin precios.

Laura Zini, desde el Centro Comercial de San Juan, mencionó que en su institución tiene asociados a los que los proveedores directamente les suspendieron las entregas por la incertidumbre que ha generado la disparada del dólar.

"Estamos viviendo una situación muy complicada", dijo la dirigente. Y mencionó que hay casos de comerciantes que, ante la incertidumbre, no llegan a poner los precios de la mercadería en las vidrieras porque no tienen valores de referencia. "No se trata de una avivada del comerciante, es que algunos no saben qué hacer", sostuvo.

En un clima de fuerte por la incertidumbre política y con la novedad de que el presidente confirmó que no buscará un segundo mandato, el dólar blue cerró ayer con un incremento de diez pesos a $442 en las cuevas del microcentro porteño, con lo que anotó un nuevo máximo histórico y avanzó $42 en relación al viernes pasado.

En tanto, los dólares financieros cerraron con tendencia alcista de hasta 4,4% y registraron nuevos récords, pese a la intervención estatal para evitar su disparada, según dio a conocer el portal IProfesional.

Con este panorama, la brecha cambiaria de todos los dólares libres volvió a ubicarse en la zona del 100%, en relación con el dólar promedio del Banco Central.

El cuanto al dólar minorista cerró a $225,58 promedio, con un incremento de 37 centavos respecto al último registro, y de esta forma, marcó un avance semanal de $3,81, equivalente a una suba de 1,78%.

Todo este clima tiene fuerte impacto en el comercio sanjuanino. Es que, además de los antes apuntado, hay otras actividades que se han visto afectadas. Es el caso, por ejemplo, de peluquerías y estéticas, que también dolarizaron sus costos, según informaron desde la Cámara de Comerciantes Unidos. "Es una suba motorizada por la incertidumbre general y el dólar paralelo", insistió Quiroga.

Un fenómeno particular es el caso de que algunos comercios de indumentaria deportiva de primeras marcas y de calzado, si bien no exhiben precios en dólares en las vidrieras, si tiene valores en la moneda norteamericana cuando los clientes preguntan. Así, por ejemplo, pueden encontrarse zapatillas 300 dólares, remeras a 100 dólares y gorras a 60 dólares. "Es una estrategia para protegerse de la inflación y evitar remarcar periódicamente, ante cada salto del dólar", explicó Quiroga.

Si bien no se trata de ventas del comercio, también está el caso de organizadores de eventos sociales, como casamientos y cumpleaños de 15, que han empezado a fijar los presupuestos en dólares para evitar tener que actualizarlos mensualmente.

Otro efecto es que prácticamente ha desaparecido la financiación a los comerciantes. Mientras que antes podían pagar a 30, 60 ó 90 días, ahora, cuando consiguen mercadería, la tienen que pagar de contado, contra boleta.

Para los comerciantes se les hace difícil planificar las ventas a futuro porque no saben qué pasará en los próximos días y qué reglas de juego tendrán para atenerse. Todo cuando están arrancando las ventas del cambio de temporada por los días un poco más frescos.

Incremento

42 Son los pesos que subió el dólar blue hasta ayer. El valor de la moneda marcó un nuevo máximo histórico al cerrar a $442. Fue en el medio de una fuerte crisis política.

Ventas minoristas

Según el relevamiento nacional de CAME, las ventas minoristas pymes descendieron 0,1% anual en marzo, medidas a precios constantes, y suman así un declive del 0,4% en el primer trimestre del año, frente al mismo periodo de 2022. En la comparación mensual, los comercios vendieron 0,7% más que en febrero.

Cuatro de los siete rubros relevados vieron reducir sus ventas en el contraste interanual, registrándose el mayor retroceso en Indumentaria (-10,1%), mientras tres rubros finalizaron en alza, con la mayor suba en Farmacias (+8,2%).

En la suma de lo acontecido en el primer trimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2022, prevalecieron los aumentos, con cuatro rubros en alza y tres en baja. Los rubros que más crecieron y cayeron fueron los mismos que para este último mes, Farmacias (+8,9%) e Indumentaria (-11,8%).