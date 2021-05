Los comerciantes sanjuaninos temen que el confinamiento que obligó a cerrar todos los rubros no esenciales esta semana se pueda extender en junio ante el agravamiento de la situación sanitaria, y por eso nueve cámaras y centros comerciales departamentales le enviaron una nota al gobernador Uñac pidiéndole que el próximo lunes 31 se les permita reanudar la actividad. Dicen que por la crisis económica no tienen fondos guardados, y advierten que de no reiniciar la venta se cortará la cadena de pagos y de salarios, ante la imposibilidad de generar ingresos. Incluso le han reclamado que estos días que quedan de Fase 1 se les permita vender por teléfono u on line, y practicar el envío a domicilio o el retiro en puerta. El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, quien también recibió el documento, evitó pronunciarse sobre el tema y dijo que no sabe tampoco si Uñac recibirá a los dirigentes comerciales, como piden en la nota. El grupo advierte en un duro comunicado que la recesión económica y la presión fiscal no les da tregua y que "el máximo esfuerzo es de 9 días y el lunes 31 abriremos de manera habitual" dando a entender que no aceptarán otro confinamiento. Hablan de que no soportan más los "cierres sorpresivos", y que no podrán atender los compromisos con proveedores, poniendo en riesgo la cadena de pagos. Ayer el sector empresario estaba indignado porque el clearing bancario no fue cerrado, y los cheques seguían ingresando aunque ellos no tenían venta. Ante eso reclamaron que desde hoy se les autorice por lo menos la venta telefónica "u otro mecanismo que no requiera contacto personal con el cliente" y usaron como argumento que esto está previsto en el decreto nacional que estableció el confinamiento, en el artículo 5 inciso 10. Además propusieron que se mejore la cantidad de circulación del transporte público de pasajeros y volvieron a insistir en que la provincia aplique una reducción de impuestos en la misma proporción de días que estén cerrados. Esto mismo ya lo habían solicitado la semana pasada cuando el gobernador Uñac adhirió al DNU que estableció la Fase 1 por nueve días. La petición está firmada por la Cámara de Comercio de San Juan, Cámara de Comercio de Caucete, Centro Comercial de Santa Lucía, Cámara de Comercio de Chimbas, Comerciantes Unidos de San Juan, Cámara de Comercio de Jáchal, Cámara de Comercio de 25 de Mayo, Cámara Comercial de Rawson y Cámara de Comercio de Sarmiento. "Aunque el gobierno nos dice que son sólo tres días hábiles, a nuestro sector nos representa 30% menos de días trabajados, que sumados a las bajas ventas es un perjuicio terrible", denunció Hermes Rodríguez, desde la Cámara de San Juan. "Mientras estamos cerrados, nos siguen entrando los cheques, y el comerciante junta día a día la platita para pagar, estamos frente a un serio riesgo de cortar la cadena de pagos", indicó. Rodríguez también resaltó que aunque al gobierno no le gusta que le toquen los impuestos, "sería acertada una reducción en la misma proporción que nos hicieron cerrar".

Por su parte, Luis Agulles, desde Caucete, puso el foco en la previsibilidad de las medidas de Gobierno para que la actividad del sector pueda desarrollarse en sintonía con el estatus sanitario, y rechazó los cierres sorpresivos. "Tenemos por delante dos meses críticos de invierno, y somos partidarios de planificar cómo vamos a trabajar para poder cumplir con las obligaciones de pago", opinó, y destacó que establecer un plan para la actividad es un mecanismo en el que todos coincidieron en el Acuerdo San Juan. Agulles incluso dijo que los comerciantes cauceteros están de acuerdo en ofrecer alternativas al Gobierno para manejar la actividad junto con la pandemia, y ofrecieron desde cerrar la última semana de cada mes, atender por números de documento, o determinados días, vender solamente vía delivery. "Necesitamos un horizonte claro para poder manejarnos", dijo, y tal como Rodríguez, insistió en la necesidad de obtener una rebaja del impuesto Ingresos Brutos. Por último también reclamó que se les permita vender hasta el domingo próximo por internet o por teléfono.

Pedido por los cheques

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó ayer al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que suspenda la devolución de cheques y se abstenga de aplicar multas por cheques rechazados hasta fines del 2021. Además requiere que se pueda realizar un redepósito o segunda presentación para cheques físicos que hayan sido rechazados por no tener fondos; prorrogar el plazo de cobro de los mismos físicos y electrónicos, y que no se cierren las cuentas o no se inhabiliten para operar en cuenta corriente. "Esta solicitud, enmarcada para todas las pequeñas y medianas empresas del país, radica en la difícil situación que está viviendo el sector y la imperiosa necesidad de establecer herramientas para generar alivios fiscales", dice la nota.