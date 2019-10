Desde hace unos años, por decisión del Gobierno nacional se incorporó la modalidad del “Día no laborable”, por lo que la administración pública descansa en esas fechas y los empresarios deciden si sus empleados trabajan o no. En este caso, el sábado 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es feriado, y con motivo de propiciar el turismo, el lunes 14 es un mentado “Día no laborable”.

Al respecto, y para clarificar el panorama de la atención del comercio sanjuanino, DIARIO DE CUYO habló con la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral. “El feriado es el sábado y si el empleador quiere que los empleados trabajen deben pagar el doble y dar un día compensatorio”, dijo la dirigente gremial.

Y agregó que, si bien aún no hay una reunión formal con las distintas cámaras , “nosotros preferimos trabajar el sábado y que el lunes sea realmente un día no laborable, es conveniente para nuestros afiliados porque sus hijos no van el lunes a la escuela y está todo cerrado”.

Es decir, desde el sindicato que nuclea a los empleados de comercio, estan de acuerdo con la propuesta inicial de los Cámara de Comercio de San Juan, que plantearon dejar el lunes como no laborable para sus empleados. La razón que el sector empresario argumenta es que el sábado es un día de mayor flujo de gente y, por lo tanto, más ventas.