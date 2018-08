Bajo el lema "Desde el presente, hacia una profesión 4.0", el próximo 27, 28 y 29 de septiembre unos 1.700 contadores, economistas y administradores de empresas de todo el país confluirán en San Juan para el Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas.



El evento tendrá por objetivo inspirar a la audiencia sobre la importancia de innovar en las nuevas tecnologías y el desafío que esto implica para desarrollar la profesión, a través de expositores de alto nivel del sector que transmitirán sus experiencias y conocimientos (ver recuadro). Para hacer honor al eje del encuentro -que por primera vez se realiza en San Juan-, una novedad es que no se entregará un sólo documento en papel: todos los participantes recibirán una tablet que podrán llevarse, donde estará toda la documentación del congreso, la aplicación con que cada uno de los disertantes va a ir exponiendo, y desde la app se van a poder hacer las preguntas. ""La profesión de las Ciencias Económicas, como mucha de las profesiones, está sufriendo una gran transformación por la tecnología, y va a ser muy distinta de lo que actualmente es. Necesitamos tener profesionales acorde a las circunstancias y eso vamos a charlar en este congreso que es tan convocante", señaló Osvaldo Rebollo, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y anfitrión del evento. Para el contador, actualmente la automatización, la inteligencia de los procesos y de los sistemas aplicados al manejo de la contabilidad, de los impuestos, de la recaudación y el manejo del Estado implican un nuevo patrón de pensamiento y actividad. ""El profesional de este ámbito deja de ser un gestor, no va a existir más eso de que por ejemplo para constituir una Sociedad Anónima tengamos que ir 20 veces a Personas Jurídicas o 10 veces al Registro público de comercio para apurar el expediente, porque ahora eso se hace en 24 horas con los sistemas", graficó. Ante la revolución tecnológica que se está produciendo y que está optimizando la productividad, Rebollo consideró que los profesionales del sector ""deben subir un escalón más para transformarse en gestores de los negocios" y lograr que las empresas, bancos clientes y hasta el Estado donde desarrollan su tarea trabajen desde otro aspecto para impactar positivamente en la vida de la sociedad.



El evento a realizarse en la primavera sanjuanina ya tiene temario definido. En la jornada del 27 y tras el acto inaugural a las 9 se desarrollarán cuatro paneles consecutivos. En el primero de ellos se tratará el "Presente y futuro de los tributos; la Reforma Tributaria", luego analizarán el "Futuro de las Profesiones en Ciencias Económicas, el rol de la Educación". A la siesta", y luego de un cóctel de bienvenida, continuarán con el tercer panel "Unir ideas con financiamientos adecuados: el rol del profesional en Ciencias Económicas". La tarde cerrará con la "Actuación de los profesionales en el Estado internamente y como contratantes". Al día siguiente habrán talleres simultáneos en diferentes sedes provinciales, sobre temáticas tributarias, laborales, educación, sector público, sociedades y actuación judicial, contabilidad y auditoría; economía, finanzas y comercio exterior y administración. El sábado 29 se realizará la junta de gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales, con las autoridades de las 24 entidades del país. No se ha descuidado la parte social de los participantes. El jueves se realizará una Gala Solidaria en el Teatro del Bicentenario, con la actuación de una compañía francesa de ballet y la obra "Pixel". Al día siguiente se realizará la cena show de despedida en el Salón Cepas Argentinas. Según los organizadores, los números del evento son grandilocuentes: 60 horas de conferencias durante dos días, 10 sedes en la provincia, 25 hoteles para alojar a los 1.700 asistentes que se estima gastarán 35 millones de pesos en San Juan.

>Quiénes llegan a la provincia

Entre los asistentes están Andrés Edelstein, secretario de Ingresos Públicos de la Nación; Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores; Marcelo Scaglioni, subsecretario de Estado de Argentina para acceso a OCDE, Roberto Gattoni, ministro de Hacienda de San Juan; Ricardo Pahlen Acuña, decano de Cs.Ec. de la UBA, César Litvin, especialista tributario; Alieto Guadagni, exsecretario de Energía de la Nación, el economista Juan Carlos De Pablo y Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Como moderadores actuarán también renombrados economistas como Guillermo W. Kohan y Sebastián Campanario. Las inscripciones podrán realizarse hasta el viernes 31 de agosto.