El consumo de vino rosado o rosé está creciendo en Argentina y el mundo. También como el vino blanco, el rosado es tendencia en primavera y verano ante tanto calor. Los jóvenes y en especial las damas cada vez lo prefieren más.



Para saber un poco más de este tipo de vino en los principales centros del planeta, es bueno compartir la nota de Kathleen Willcox, periodista de Nueva York que escribe sobre comida, vino, cerveza y cultura . Dice Willcox en SevenFifty Daily, una revista en línea publicada por SevenFifty para profesionales de la industria, que durante gran parte del siglo XX, el rosado fue descartado como un vino poco serio, pero esa visión comenzó a cambiar en la década de 1970 cuando importadores de culto como Kermit Lynch comenzaron a introducir rosados secos en el mercado estadounidense. Sin embargo, la categoría no ganó un impulso significativo entre los estadounidenses hasta principios de la década de 2000, cuando el rosado francés comenzó a popularizarse. En los últimos cuatro años, el consumo se ha disparado drásticamente..



Las ventas de vinos rosados en los EE.UU crecieron a 18,7 millones de cajas en 2018, un aumento de 1,2 millones de cajas desde 2015, según el banco de datos Impact de Shanken. Si bien la categoría ha experimentado un crecimiento impresionante, algunos pueden preguntarse si el rosado está comenzando a alcanzar su punto máximo, o si su trayectoria ascendente continuará.



Según los datos de SevenFifty y otras fuentes, se espera que la expansión de Rosé continúe, con algunas advertencias. Los pronósticos también sugieren que formatos alternativos, como latas, verán un crecimiento contínuo.



Los miembros de la industria dicen que el atractivo de Rosé no es un misterio. "Los consumidores más jóvenes han descubierto al rosado, dice Rob McMillan, fundador de la división de vinos de Silicon Valley Bank , California. Y no hay señales de que el rosado se esté desacelerando, dice McMillan. "Hay muchas razones para creer que veremos un crecimiento continuo en la categoría a medida que estos jóvenes consumidores envejezcan", dice, y agrega que la categoría incluso parece estar "ampliando su temporada más allá del verano".



Según los datos de Nielsen para el período de 52 semanas que terminó el 18 de mayo de 2019, el rosado de mesa representó el 3,1% del total de dólares gastados en vino, un aumento del 33,9 % respecto al mismo período en 2018, y el rosado brillante vio un aumento del 20%.



En 2018, los registros de vino rosado en la aplicación Vivino mostraron un aumento de 13,6 % año tras año a partir de 2017, convirtiendo el rosado en el tipo de vino de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, según los datos de Vivino, dice Heini Zachariassen, CEO y fundador de la compañía. .



Vanessa Conlin, directora de vinos del club de vinos en línea y minorista Wine Access , con sede en San Francisco, señala que el rosado tiene un gran atractivo entre generaciones. "Los boomers (50 a 70 años) también lo están comprando", dice Conlin. "A partir de abril de este año, el 5,1% de todas las compras realizadas por los baby boomers a través de Wine Access era rosado, en comparación con el 6,1% de las compras realizadas por la Generación X (40 a 50 años) y el 7,2% de las compras realizadas por los millennials".



El rosado se puede hacer en cualquier lugar, pero Francia es el rey de la categoría, y el estilo provenzal del vino color salmón pálido se considera un punto de referencia. También es el líder del mercado en los EEUU. El crecimiento más significativo para la categoría de rosado se produjo en el segmento premium, en el que los rosados provenzales crecieron un 14% el año pasado, según la agencia gubernamental francesa Business Francia .



Brice Eymard, director gerente de la asociación de enólogos y comerciantes de la región con sede en Les Arcs sur Argens, espera que el crecimiento continúe. Francia sigue siendo el mayor mercado para el rosado, dice Eymard, pero señala que tardó 20 años en llegar. "Ahora el consumo de rosado es mayor que el consumo de vino blanco en Francia", dice. "No podemos decir que el mercado estadounidense alcanzará el mismo nivel".



El precio medio de venta al por mayor para una botella de vino rosado de calidad de 750 mililitros en los EE.UU este año es de 18 dólares, en comparación con el precio promedio general de la botella de vino rosado de 12 dólares. Según los datos de SevenFifty, los rosados de Provenza aumentaron un 65 % en 5 años.



Otra faceta del rosado es el movimiento hacia la producción orgánica. Los productores como Château la Gordonne dicen que están aprovechando la demanda de vinos provenzales premium al invertir en viñedos , donde están en el proceso de convertir todo el viñedo de 350 hectáreas en orgánico porque saben que es un segmento en crecimiento. Vins de Provence ha implementado un programa colectivo cuyo objetivo es convertir el 60 % de los viñedos de la región en viticultura orgánica antes de 2024, y el 100 Lorena Ascencios, la principal compradora de vinos en Astor Wines & Spirits en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, dice que ha observado un mayor interés en los vinos orgánicos entre sus clientes.



Se espera que Francia continúe dominando el rosado en los Estados Unidos en el futuro previsible. Pero Zachariassen de Vivino ve que el mercado del rosado producido en el país está ganando fuerza. En la aplicación Vivino en 2018, hay un aumento de aproximadamente el 21 % en el crecimiento año tras año desde 2017.



Ascencios dice que los compradores de Astor Wines & Spirits también están buscando rosado en otras regiones en estos días. "Los vinos de Francia aún dominan", dice, "pero a los rosados de Italia también les va bien". Los rosados de Francia aumentaron un 61% en los últimos cinco años, mientras que los de Italia aumentaron un 82 %, los de Estados Unidos un 19 % y los de España un 13 %.



"Nuestras ventas de rosado", dice Ian Downey, vicepresidente ejecutivo de Winebow Imports , "han crecido considerablemente en los últimos uno a tres años, donde también ha habido cambios de estilo evidentes en las tendencias de ventas . "



Downey dice que las ventas de rosado provenzal han aumentado del 30 % a casi el 40 % en los últimos cinco años y que el número de ofertas de rosado de la compañía se ha duplicado. "Australia", dice, "particularmente con rosado brillante, así como Chile, Grecia, Alemania y Argentina, representaron nuevos orígenes de las ventas de vino rosado importado" hasta 2018.



Históricamente, el verano ha sido el horario estelar para las ventas de rosé. En el clima templado de la mitad norte de los Estados Unidos, el rosado se consume en la piscina durante el verano. .



Pero esta adherencia a la estacionalidad puede estar comenzando a cambiar. Los datos de SevenFifty sugieren que los compradores están contribuyendo a una temporada prolongada de rosado que ha crecido desde unos pocos meses hasta al menos cinco meses . En 2018, según Nielsen, el 50 % del rosado de mesa y el 33,2 % del rosado espumoso se compraron entre mayo y septiembre, un ligero aumento con respecto a 2015, cuando el 47% del vino de mesa y el 30 % del rosado espumoso se compraron en el mismo período .



Roth de Wölffer señala que los climas más cálidos ofrecen oportunidades adicionales para vender rosado fuera de temporada. "Los estados del sur que son cálidos durante todo el año están comenzando a ver la tendencia del rosado", dice. "Vemos una gran oportunidad en estados como Florida y Georgia, donde el estilo de vida de verano ocurre durante todo el año". Los productores de bebidas de todo tipo han tomado nota de la impresionante trayectoria del rosado. Por ejemplo, los productos de cerveza rosa crecieron un poco más del 740%, informa Nielsen. La bebida de malta con sabor rosado, los productos de sidra rosada y las bebidas espirituosas con sabor rosado también crecieron significativamente durante ese mismo período, con la mayor tracción en el vodka. Battaglia señala que otras ofertas, como el coñac rosado, los cordiales rosados y la ginebra rosada, también mostraron crecimiento.



Downey de Winebow dice que el rosado enlatado "super premium" del sur de Francia, y las nuevas ofertas de Chile, Grecia, Alemania y Argentina, han contribuido al 62% del crecimiento en la categoría de rosado de Winebow Imports en los últimos cinco años. Skurnik señala que el mercado de latas está explotando en este momento y eso se extiende al rosado.



Las marcas de vinos con líneas exitosas de rosado también apuestan por el formato enlatado. Bodega Wölffer también invirtió en una propiedad de 81 hectáreas en Mendoza, Argentina, y en 2015 lanzó su Finca?Wölffer Rosé.Ahora está trabajando en una bebida a base de vino rosado enlatado. Wölffer también tiene una Pink Gin, hecha con bayas de enebro cultivadas en la finca, menta y una base de vino rosado destilado.