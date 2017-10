Los cuatro puentes para uso de peatones y ciclistas que construirán en la Ciudad de San Juan tienen la finalidad de mejorar la circulación, fomentar la integración de actividades y ganar en seguridad de peatones y tránsito vehicular. Los mismos pasarán sobre calles céntricas permitiendo el flujo continuo y la interconexión inmediata de los edificios públicos e instituciones céntricas de la provincia. A continuación, una descripción de cada uno de los puentes para entender dónde se localizarán y cuál es su finalidad principal.

Fijo. El puente que se levantará sobre Avenida Central será el primero en construirse bajo el concepto de integración y vinculación de espacios públicos y actividades sociales. El objetivo social de las cuatro estructuras aéreas a construir será también vincular historia, cultura y desarrollo social de la provincia.



Puente 1



Ignacio de la Roza y Las Heras



Será el primero en construirse, su puesta en funcionamiento está prevista para antes de fin de año y cruzará la avenida Ignacio de la Roza vinculando el margen oeste del Centro Cívico (por calle Las Heras) con la Plaza del Bicentenario. La altura desde la calzada hasta la parte más baja del puente será de 4,80 metros, permitiendo el tránsito de camiones de gran porte. Como todos los puentes, será adaptado para que puedan circular sillas de ruedas y bicicletas. El cruce aéreo se extenderá por más de 25 metros sobre Avenida Central e incluirá parte de la vereda, lo que permitirá la circulación por debajo incluso en los márgenes de apoyo en el Centro Cívico y la Plaza del Bicentenario.



Puente 2



Libertador entre España y Las Heras



Será el encargado de unir el Centro Cívico con Plaza España, cruzando sobre Avenida Libertador General San Martín. El proyecto todavía no tiene definido montos, ubicación, plazos, ni tamaño de extensión, pero resultará fundamental para agilizar la movilización y el tránsito peatonal desde el epicentro administrativo de la provincia hacia los lugares de estacionamiento y paradas de transporte público. Según fuentes oficiales, las columnas de hormigón que sostendrán la construcción metálica se asentarán sobre ambos lados del recorrido, permitiendo la libre circulación vehicular por debajo.



Puente 3



25 de Mayo y Las Heras



Esta estructura aérea de tránsito peatonal se construirá sobre calles 25 de Mayo y Las Heras, donde actualmente funciona la rotonda. Será el único de los cuatro puentes con un diseño de dos patas (una hacia el norte y otra hacia el sur), lo que se conoce en la jerga como un puente en forma de Y. La finalidad principal del mismo es dar continuidad al tránsito peatonal desde el Parque de Mayo en dirección hacia el futuro Museo de Ciencias Naturales (ubicado cera del cementerio de la Capital) y también hacia el Museo Conte Grand y el Centro de Convenciones, el cual se conecta con Plaza España y a futuro (construido el puente 2) con el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario.



Puente 4



25 de Mayo y Urquiza



Será el encargado de vincular e integrar el Parque de Mayo con el Auditorio, el Museo de Historia Urbana, la nueva Escuela de Música, el Estadio Aldo Cantoni, la Facultad de Ingeniería y dos de los nuevos estacionamientos subterráneos. Se construirá precisamente sobre calle 25 de Mayo y Urquiza. Fuentes de Infraestructura indicaron que la intención es agrandar la rotonda que existe en dicha intersección para apoyar en ella la pata principal del puente, que en los planos, y según los primeros estudios, tendría forma curva. La mencionada estructura giraría desde la esquina del Auditorio Juan Victoria, para descender posteriormente sobre el Estadio Aldo Cantoni.

Ex Legislatura: la demolición y la memoria



En condiciones edilicias peligrosas y a punto de colapsar, la demolición es la alternativa prevista para la Ex Legislatura, por calle Urquiza al lado del Estadio Aldo Cantoni, el lugar en el que operó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Esta fue la recomendación del Inpres y de la Dirección de Planeamiento provincial, por lo que la idea prevista será mantener algo de la fisonomía que quede de la demolición para no olvidar y no se vuelva a repetir lo que allí ocurrió.



No es la prioridad en el marco de los desarrollos constructivos previstos para la provincia, pero por su peso histórico resulta ineludible y no puede dejar de ser considerado. De hecho hay un anteproyecto en el que se contempla reflejar los vínculos históricos, manteniendo algunos restos de la vieja fachada. "No es lo que está primero en carpeta a construir porque el lugar requiere de un tratamiento distinto, hay muchos factores que intervienen y en esto también hay que contemplar a la sociedad toda, también hay gente de la Justicia que tiene que avalar estos trabajos porque acá el patrimonio cultural de la provincia está en juego", explicó Jorge Deiana, secretario de Obras Públicas de la provincia.



Según el funcionario, "hay un marco institucional y de proyecto arquitectónico que buscará reflejar ese momento terrible de la historia para no olvidar, pero es un proyecto que necesita de una discusión más amplia, no sólo la idea de los arquitectos y de lo que nosotros podamos hacer desde la infraestructura. Esto se trata de historia y de heridas también", dijo Deiana.

Claves

1 - Plazos



La ex Legislatura quedará al margen del proceso licitatorio previsto para el desarrollo constructivo de San Juan. No es lo primero que se va a construir y la licitación quedará condicionada al consenso entre las fuerzas vivas intervinientes.



2 - Monolito



Hace dos años se descubrió una placa recordatoria en el monolito de la ex Legislatura que recuerda a los sanjuaninos detenidos o desaparecidos durante la última dictadura en Argentina. Es parte de la riqueza que pretenden conservar.



3- Fachada



Por ahora, la idea de las autoridades es que algunos restos de la fachada de la ex Legislatura queden como testimonio histórico del horror y para no olvidar a las víctimas. Pero resta definir qué parte de la fachada y cómo sostenerla.