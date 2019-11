En medio de la campaña que viene llevando adelante el diputado nacional Walberto Allende (PJ) en reclamo por los altos costos de las tarifas eléctricas y los cortes a los usuarios que no pueden pagar el servicio, ayer se mostró molesto con el informe parcial que le proporcionó el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) sobre interrupciones del suministro a los usuarios. "Está incompleto, falta información y no era lo que esperaba", dijo el legislador, en alusión a la ausencia de datos comparativos del año pasado y el detalle de cortes por departamentos. El organismo le entregó un informe parcial, con datos del retiro de medidores a los usuarios, un trámite que se produce si el propietario del inmueble no pide que le restablezcan el servicio cuando le han cortado la luz. Según esos datos, de enero a octubre de este año, se han retirado medidores de electricidad a 4.277 usuarios, de los cuales 4.035 son residenciales y los 242 restantes son comercios y pequeñas empresas. Agosto, con 607 casos, fue el mes récord en medidores retirados por falta de pago, mientras que el mes pasado la cifra cayó a 264 casos. Allende había solicitado en octubre un informe del padrón de morosos y de cortes de servicios por falta de pago, del año 2018 y lo que va del 2019, con el detalle discriminado por departamentos tanto para usuarios particulares, comercios, establecimientos industriales y agrícolas. Pero en la documentación que recibió faltan los datos del 2018, para saber si la cantidad de interrupciones del servicio creció, además de que Allende quería saber los cortes y no el retiro del medidor, que son casos extremos en los que el usuario, por no pagar, es sancionado de esa manera.



El informe también revela que Rawson lidera el listado de los departamentos con mayor retiro de medidores, que son 820. En el otro extremo del ranking aparece Calingasta, con sólo 19 de esos casos.



"Ahora vamos a insistir con la empresa Energía San Juan para obtener datos más precisos", dijo el legislador.



Luego de que los altos costos de las boletas de la luz produjera un recrudecimiento de las protestas, como ocurrió en Calingasta y Valle Fértil, Allende volvió a la carga, como ya lo había hecho el año pasado con las facturas del gas. Por eso realizó un pedido de audiencia en el EPRE donde solicitó una reducción de los importes, pero desde el organismo le respondieron que las mayores subas de tarifas de luz son de competencia nacional y no de la provincia. El argumento del organismo provincial es que, del total del costo de la boleta, sólo una parte -la distribución que representa el 20% del total- es fijado por el organismo mediante el sistema de audiencias públicas. El resto del valor, que es el precio de la energía y el transporte, corresponden al Estado Nacional.



En lo que respecta al componente local tuvo desde enero del 2016 a julio del 2019 una variación del 234%. Mientras que los otros dos ítems, en el mismo período, experimentaron una variación del 2.128%.



Otro sector que está afectado por los altos costos montos de las boletas es el de la vecinales que administran el agua potable, por lo cual hasta está en riesgo ese servicio.

Encuentro. En este caso por el gas, Allende se reunió con el titular del Enargas, Roitman, y Álvarez, de Defensa al Consumidor.

Promedio

430

Es la cantidad de medidores que, en promedio, retira Energía San Juan por falta de pago de las boletas de la electricidad en la provincia.

Mora

La reglamentación dice que pasados 5 días de mora desde el vencimiento de la boleta, Energía San Juan puede suspender el suministro, pero debe avisar con 24 horas de antelación