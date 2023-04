El dólar minorista cerró hoy a $220,73 promedio, con un incremento de $1,96 centavos respecto del miércoles pasado -última rueda hábil antes de los dos días sin actividad bancaria por el feriado largo de Semana Santa-, en una jornada en la que el Banco Central concretó ventas por US$99 millones.



El Gobierno hoy puso en marcha a través de un DNU una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, que podría generar una liquidación de divisas estimada en alrededor de US$ 9.000 millones.



Como la medida aún no fue reglamentada, no se registraron liquidaciones.



En este sentido, fuentes del sector agroexportador apuntaron a Télam que hasta que no se conozca la letra chica de la iniciativa, “no habrá liquidaciones de granos”.



En lo que respecta al mercado de divisas, el denominado dólar "blue" o informal cerró con un retroceso de un peso, a $391 por unidad.



En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,7%, a $402,23; mientras que el MEP baja 2,2%, a $390,89, en el tramo final de la rueda.



En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de $2,17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $213,39.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $286,95 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $364,20.



En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $386,28, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $441,46.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$289 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$2 millones y en el mercado de futuros Rofex US$605 millones.