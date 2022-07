Tras cuatro alzas consecutivas, que llevaron al dólar libre a precios máximos históricos el viernes pasado, el billete restó dos pesos este lunes, para ser ofrecido a 291 pesos. El dólar libre sostiene un alza de 53 pesos o 22,3% en lo que va de julio. Al mediodía el billete verde llegó a ser ofrecido a 289 pesos.

El bursátil “contado con liquidación” retomó la tendencia alcista pasadas las 15 horas y era negociado 15:45 a un récord de $305 pesos a través del bono Global 30 (GD30C). El MEP alcanza los 294 pesos.

En tanto, el dólar mayorista ganó este lunes 66 centavos, a $128,91 para la venta. La brecha cambiaria con el dólar libre se asienta en 125,7 por ciento.

“Acá hay un problema político pero cuidado porque el problema político y la crisis económica se exacerban unas a otras y tenés un escenario más que complicado. No tengo la menor idea si el dólar tiene un techo, pero si esto sigue así, la inflación va a ser creciente y el dólar en consecuencia la va a ir acompañando porque la crisis política va a ser mayor cada vez más”, evaluó el analista financiero Luis Palma Cané, por FM Milenium.

Después de cinco sesiones sin efectuar ventas, el Banco Central debió cubrir más de la mitad de la oferta en la plaza mayorista, donde se negociaron USD 251 millones en el segmento de contado (spot), para finalizar con un importante saldo vendedor de 130 millones de dólares.

En lo que va de julio, la autoridad monetaria mantiene un saldo neto negativo por su intervención en el mercado de cambios del orden de los 771 millones de dólares. En lo que va de 2022, acumuló compras netas en la plaza mayorista por unos USD 1.071 millones, un monto que representa el 14,5% del saldo neto a favor obtenido en el mismo lapso del año pasado, que acumulaba unos USD 7.366 millones al 18 de julio de 2021.

Las reservas internacionales brutas disminuyeron en la semana USD 308 millones y finalizaron en 40.143 millones de dólares.

“Entendemos que resultaría clave poder exhibir acumulación de reservas genuinas, a fin de empezar a restablecer la confianza, pero las medidas tomadas no lucen suficientes para lograrlo . Si no se encara una progresiva adecuación cambiaria, se corre el riesgo que se produzca en forma abrupta por la difícil situación económica y social”, indicó VatNet Financial Research en un reporte de mercado.

Un estudio publicado por la Reserva Federal de Dallas, que integra el sistema de la Fed de los EEUU, advirtió que la Argentina y Turquía son las economías emergentes con las reservas menos “adecuadas”, o más frágiles, para soportar el alza de las tasas de interés que inició el Banco Central de los EEUU.

“Es necesario que los dirigentes políticos se pongan los pantalones largos y adviertan las serias dificultades que tiene Argentina. Eso implica tener la capacidad de llevar adelante acuerdos y reformas que ordenen la economía. Esperamos que aquellos dirigentes con mayor responsabilidad pongan lo mejor de sí para calmar esta situación de zozobra”, expresó Diego Bossio, de la consultora Equilibra.