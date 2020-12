La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 87,14 en promedio, con una suba de 14 centavos respecto al cierre de ayer, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan en baja, en el tramo final de la rueda.



La novedad de la jornada es que, de mantenerse esta tendencia, el dólar solidario -contemplando el impuesto País y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias- superaría la cotización del MEP, luego de que este último el 22 de octubre alcanzara un máximo de $163,09.



En el mercado bursátil, el contado con liquidación (CCL) cae hoy 2,3%, a $ 144,83, mientras que el denominado dólar MEP cede 2,7%, en $ 140,50 por unidad.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" bajó dos pesos, en $151 por unidad.



En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió siete centavos respecto a la víspera, en $ 81,56.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 113,28 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 143,78.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que el tipo de cambio mayorista exhibió hasta el momento un avance de cuarenta y nueve centavos, “proyectando un ajuste semanal bastante inferior al de la semana pasada”.



“Las ventas iniciales efectuadas por el BCRA se compensaron en la segunda mitad del día con compras que defendieron un piso fijado en $ 81,56 por unidad”, detalló Quintana.



De acuerdo a fuentes de mercado, la autoridad monetaria cerró la rueda con ventas por alrededor de US$ 10 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 221 millones y se registraron US$ 30 millones en el sector de futuros del MAE.