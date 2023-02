El dólar oficial cerró hoy con una cotización promedio de $199,46, con una suba de 43 centavos respecto de ayer, en una rueda en la que el Banco Central finalizó la jornada con un saldo negativo de US$292 millones, de los cuales 262 millones de dólares correspondieron al pago anticipado de importación de energía.



De esta forma, sin contar el monto destinado al pago de energía, durante la jornada la autoridad monetaria vendió US$30 millones para abastecer las necesidades del mercado.



El viernes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el ahorro de US$ 2.100 millones en la compra de gas natural licuado (GNL) para 2023, al cerrar de manera anticipada los contratos para la provisión de combustible de manera previa a la etapa invernal, considerada como la de mayor demanda.



Para el año en curso "los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de US$ 3.465 millones a US$ 55 el millón de BTU. Sin embargo, el impacto de la volatilidad del precio internacional de GNL abrió una ventana de oportunidad para Argentina", señaló Massa en esa oportunidad.



En este marco, "se decidió anticipar la compra de GNL que permitió bajar el precio a US$ 20,8 el millón de BTU, a través de un proceso licitatorio, en tres bloques, con participación de nueve empresas internacionales" en cada uno de estos segmentos, completó Massa.



"De esta manera, los US$ 3.465 millones que Argentina iba a gastar se reducen a US$ 1.313 millones, generando, por un lado, un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de US$ 2.100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de $500.000 millones", detalló el ministro.



En lo que respecta al mercado de divisas, hoy el denominado dólar "blue" marcó un retroceso de un peso, en $378 por unidad.



En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registra un descenso de 0,3%, a $ 368,77; mientras que el MEP avanza 0,1%, a $355,60, en el tramo final de la rueda.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 39 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $192,38.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $259,30 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $329,11.



En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $349,05, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $398,92.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$262 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$82 millones y en el mercado de futuros Rofex US$515 millones.