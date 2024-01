El Banco Central (BCRA) adquirió hoy US$ 189 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que en el balance semanal obtuvo un saldo positivo de US$ 631 millones.



En cuanto a los dólares bursátiles, el dólar contado con liquidación (CCL) subió $68 en $1.144,59 y el MEP avanzó $62, en $1.109,23.

En el mercado informal, el denominado dólar "blue" subió $5 con respecto al miércoles, en $1.025 para la venta y $1005 para la compra. En San Juan, cerró el viernes en $1.070, $10 pesos más con respecto al jueves.



Por su parte, la cotización del dólar mayorista se ubicó en un promedio de $812,20 por unidad, con una suba de cincuenta centavos arriba del cierre de ayer, con lo que brecha cambiaria con el CCL se ubicó en torno a 33% y con el MEP, en 30%.



"En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $3,75, apenas cinco centavos arriba de los $3,70 de corrección total en la semana anterior", dijo el operador de PR Mercado de Cambio, Gustavo Quintana.



En tanto, la cotización del dólar minorista, según el promedio relevado por el BCRA, fue de $853,30 para la venta y de $794,71 para la compra, mientras que en el Galicia el precio de venta fue de $865 y de $882 en el Banco Piano.



Por su parte, el denominado dólar tarjeta para compras en el exterior avanzó al final de la jornada 0,1%, en $1.331,20 por dólar.



El volumen operado hoy en el segmento de contado fue de US$ 308 millones; en el sector de del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 19 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 244 millones.