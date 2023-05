El Banco Central cerró hoy con un saldo positivo de US$51 millones, con lo que extendió la racha de compras a diez ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de US$ 56 millones.



Los resultados de hoy se dan tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales.



Fuentes de mercado precisaron que, gracias a la serie de compras que concretó el BCRA, el balance de mayo ahora registra un saldo positivo de US$ 51 millones, y de esta manera, la autoridad monetaria logró compensar las ventas de las primeras ruedas del mes.



En el marco del denominado dólar soja se concretaron operaciones por cerca de US$ 56 millones, precisó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



En lo referido al mercado de divisas, el dólar minorista cerró a $243,01 promedio, con una suba de 36 centavos respecto de ayer.



Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal marcó un retroceso de un peso, a $486 por unidad.



En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 1,7%, a $ 491,96; mientras que el MEP asciende 6,1%, a $ 471,20, en el tramo final de la rueda.



En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de 45 centavos respecto al cierre previo, en $232,10.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $315,91 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $401.



En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $425,27, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $486,02.



El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$296 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se transaron US$33 millones y en el mercado de futuros Rofex se realizaron negocios por US$664 millones.