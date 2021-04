La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 98,78 en promedio, con un alza de 15 centavos respecto al cierre de ayer y una suba de 26 centavos en comparación con el viernes pasado, con lo que acumuló un incremento de 0,26%.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza un 0,8%, a $ 153,20 y el MEP marcan una ganancia de 1,7%, a $ 148,02, en el tramo final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" marcó un incremento de cinco pesos, a $152 por unidad, con lo que en los últimos cinco días anotó un alza de 10 pesos (7,04%).



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió nueve centavos respecto a la víspera, en $ 92,81, mientras que en la semana ascendió 31 centavos (0,33%).



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 128,41 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 162,99.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de 100 millones de dólares por su intervención en el segmento mayorista.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de cambio, detalló que esta semana el Banco Central adquirió un total de US$ 440 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 268 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 54 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 396 millones.