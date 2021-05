La cotización del dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 99,70, con una suba de seis centavos con respecto del cierre de ayer, mientras que el contado con liquidación y MEP operan con alzas de hasta 1,7%.



En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció sin cambios, para cerrar en un promedio de $ 156 por unidad.



En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL) gana 1,7%, a $ 162,39, y el dólar MEP asciende 1,5%, en $ 157,10 por unidad, en el tramo final de la rueda.



En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense avanzó cuatro centavos respecto de su último cierre, para quedar en un promedio de $ 94,20.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 129,61 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 164,50.



Fuentes del mercado calcularon que el Banco Central cerró la rueda con compras por alrededor de US$ 49 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 229 millones, sin operaciones en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 220 millones.