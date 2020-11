La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 84,51 en promedio, con una suba de 10 centavos respecto del cierre de ayer, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) registra un avance de 2,6%, a $ 149,23, con lo que corta una racha de varias jornadas en baja.



Por su parte, el denominado dólar MEP opera con un incremento de 1,1%, en $ 140,81 por unidad.



En tanto, en el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense ganó 24 centavos respecto a la víspera, en $ 78,93.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 109,86 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 139,44.



En tanto, el denominado dólar informal o "blue" se negociaba con un descenso de tres pesos, a $ 165 por unidad.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda de bajo volumen de negocios, en la que la divisa norteamericana experimentó un nuevo salto de su cotización, “siempre tolerado por la regulación oficial”.



“Con menor afluencia de la oferta genuina, la autoridad monetaria volvió a vender reservas para atender la demanda sin cobertura en el mercado”, dijo Quintana.



El especialista estimó que las ventas del Central totalizaron hoy poco más de US$ 30 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 149 millones y se registraron US$ 14 millones en el sector de futuros del MAE.