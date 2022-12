El Banco Central (BCRA) cerró la rueda de hoy con un saldo positivo de US$ 71 millones y en la semana adquirió US$ 236 millones, con lo que sumó la octava jornada consecutiva de compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.



Gracias a la reimplementación del denominado "dólar soja", el lunes la autoridad monetaria compró US$ 74 millones y el martes adquirió US$ 91 millones.



De esta forma, sumando el saldo positivo de hoy dan un total de US$ 693 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por dólar, con lo que apunta a recaudar unos US$ 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.



El programa, creado inicialmente mediante el decreto 576/2022 del 4 de septiembre último, estará vigente hasta fin de año y contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $200 que rigieron en la primera versión implementada.



“El dólar soja aportó hoy US$ 151 millones”, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



En cuanto al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $176,80 promedio, con un incremento de 21 centavos respecto a la víspera y una suba de $1,38 a lo largo de la semana, equivalente a un incremento de 0,79% frente al viernes pasado.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja 0,3% hasta $339,27 y el MEP retrocede 0,4% hasta $327,52, en el tramo final de la jornada.



En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" anotó un incremento de un peso hasta $316 por unidad, con lo que en los últimos tres días -por los feriados de jueves y viernes- avanzó $4.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense marcó una suba de 41 centavos respecto a su último cierre, en $169,90, mientras que en la semana acumuló un aumento de $1,81 (1,07%).



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- marcó un promedio de $229,84 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $291,72.



El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $309,40, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $353,60.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 421 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 10 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 937 millones.