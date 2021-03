El dólar subió 11 centavos y cerró en $ 97,56 para la venta al público, de acuerdo con el precio promedio que publica el Banco Central.



En el Banco Nación la divisa se ubicó en $97,25 y de esta manera el dólar solidario (con el impuesto PAIS y el de adelanto por Ganancias) se ubicó en $ 160,50



Los especialistas prevén un escenario planchado para el dólar. En este sentido "el economista Christian Buteler destacó que "faltando aún tres días hábiles para finalizar el mes, el dólar sube un 2.25% en marzo frente una inflación en febrero de 3.6%" y una proyectada en torno al 4% para marzo.



Por su parte, en el mercado informal el denominado blue finalizó con una baja de un peso, en $ 142.



En tanto, el dólar mayorista cerró en $ 91,84 por unidad, siete centavos arriba del cierre de ayer y así, en la semana, acumuló una corrección de $ 48 centavos.



"La oferta de divisas se mantuvo activa, relevando al BCRA de la necesidad de atender la demanda autorizada", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio, por ello según fuentes privadas del mercado el BCRA tuvo hoy un saldo positivo de unos US$ 45 millones.



Con las compras de hoy el acumulado de marzo en manos del Central se aproxima a los US$ 1.400 millones y desde enero el monto de compras suma casi US$ 2.200 millones.



El volumen operado en el segmento de contado ascendió a US$ 272,9 millones, mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 41 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 495 millones.