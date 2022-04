La cotización del dólar oficial cerró hoy en $119,69, con una suba de 11 centavos en relación a la víspera, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan alzas de hasta 2,7%.



En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negocia con un incremento de dos pesos, a un promedio de $203 por unidad.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,7%, a $ 209,15; mientras que el MEP aumenta 2,3%, a $ 208,91, en el tramo final de la rueda.



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 14 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $114,23.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $155,59 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $197,48.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con compras por casi US$ 15 millones, mientras que en la semana acumuló US$ 152 millones y en el mes está en el orden de los US$ 174 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 171,889 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 39 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 356 millones.