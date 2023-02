El Banco Central cerró la última jornada del mes con compras por 20 millones de dólares, encadenando así su segunda ronda seguida con adquisiciones tras el saldo positivo de 33 millones registrado ayer.



De esta forma, la autoridad monetaria compró divisas en cuatro de las últimas cinco jornadas cambiarias.



Más allá de los buenos resultados de ayer y de hoy, la semana pasada el BCRA finalizó con un saldo negativo de US$ 21 millones y en todo febrero acumuló un rojo de US$ 871 millones.



Asimismo, en enero la autoridad monetaria registró en total ventas por US$ 190 millones.



En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró hoy a $204,39 promedio, con un incremento de 27 centavos respecto al último registro de ayer. De esta forma, en el segundo mes del año acumuló un aumento de $10,04, lo que equivale a un crecimiento del 5,16% en comparación con la última cotización que presentó en enero.



En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 0,3% hasta los $366,14 y el MEP cotiza estable en $356,16, en el tramo final de la jornada.



En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" se negocia a $375 por unidad, un recorte de $2 respecto a la víspera.



En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 34 centavos en comparación con su cierre precedente, y finalizó en $197,15, mientras que a lo largo del mes acumuló un alza de $10,15 (5,43%).



Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $265,71 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $337,24.



El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $357,68, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $408,78.



El volumen operado en el segmento de contado fue superior a US$ 475 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 137 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.746 millones.