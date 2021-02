La cotización del dólar oficial cerró hoy a un promedio de $ 95,12, con una suba de cinco centavos respecto al cierre de ayer, con lo que a lo largo de febrero acumuló un avance de $ 2,42, equivalente a un incremento de 2,61%.



En tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) marca un alza de 0,8%, hasta los $ 146,57; mientras que el dólar MEP sube 0,9%, en $ 143,06 por unidad, en el tramos final de la rueda.



Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" marcó hoy una suba de tres pesos, en $146 por unidad, mientras que a lo largo del mes bajó $7 (-4,57%).



En el sector mayorista, la moneda estadounidense ganó siete centavos y finalizó a $89,82, y en el balance mensual subió $ 2,49, lo que representó un aumento de 2,97%.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 123,66 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 156,95.



El dato relevante de la jornada fue que el Banco Central (BCRA) acumuló en febrero un total de US$ 632 millones a las reservas y ya lleva en los últimos 90 días un total de compras netas por US$ 1.392 millones, de acuerdo a lo que precisaron especialistas de la city porteña.



Al analizar la operatoria de la jornada en el sector mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una sesión de moderado volumen de negocios, en la que la oferta de divisas prevaleció durante toda la jornada, “permitiendo un nuevo saldo positivo por la intervención oficial”.



Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria terminó la jornada de hoy con compras por alrededor de US$ 55 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 186, en futuros MAE se hicieron US$ 123 millones y en el mercado de futuros Rofex se registró un monto operado de US$ 1.405 millones.