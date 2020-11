La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 84,63 en promedio, con una suba marginal de un centavo respecto del cierre de ayer, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) registra un avance de 2,3%, a $ 148,71.



Por su parte, el denominado dólar MEP opera con un incremento de 1,7%, en $ 142,11 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense ganó siete centavos respecto a la víspera, en $ 79,10.



Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 110,03 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 139,64.



En tanto, el denominado dólar informal o "blue" se negociaba con un descenso de cuatro pesos, a $ 157 por unidad, de esta forma el billete verde acumula una caída de 38 pesos desde el máximo alcanzado hace dos semanas de $195.



Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda con mayor volumen de negocios, en la que el tipo de cambio mayorista suavizó su corrección diaria, “siempre guiado por la intervención oficial”.



“El BCRA alternó ventas en la primera parte del día que atendieron demanda insatisfecha, con compras finales que absorbieron todo el exceso de divisas sin aplicación”, dijo Quintana.



Fuentes del Banco Central confirmaron que la rueda finalizó con un saldo a favor de US$ 20 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 219 millones y se registraron US$ 61 millones en el sector de futuros del MAE.