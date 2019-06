El dólar corta su racha de bajas y sube 13 centavos en el inicio de este miércoles a $ 43,61, en bancos y agencias de la city porteña según el promedio de Ámbito.

Ayer, el dólar seguía su marcha bajista cuando cedió otros 17 centavos y perforó los $ 43,50, según el promedio que realiza Ámbito en bancos y agencias, presionado por la liquidación de divisas desde el sector exportador, una tendencia que trae cierto alivio al tenso mercado financiero donde la incertidumbre política se agiganta de cara a las primarias de agosto (PASO) y a las presidenciales de octubre.

El billete minorista anotó su quinta caída en fila al descender a $ 43,48, nuevo mínimo en dos meses, aunque en el mercado creen que la cotización está cerca de su piso. Por su parte, en el segmento mayorista, la divisa bajó solo seis centavos a $ 42,38.

"Con el ingreso de dólares por liquidaciones de exportadores que están liquidando unos u$s 130 millones diarios, más los u$s 60 millones que agregó el BCRA y de inversores para efectuar nuevos negocios, originó idas y vueltas en las cotizaciones de la divisa norteamericana, aunque al final bajara al cierre apenas seis centavos", explico Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios. El volumen operado en el segmento de contado cedió un 8% a u$s 897 millones.

El mercado de cambios estuvo muy activo y oscilante con un máximo de $ 42,47 al final y un mínimo a media mañana de 42,1750, debido a las diversas opciones de inversión, en plazos y monedas, que estaban al alcance de los operadores (Letes, y Lecaps que hoy terminó de licitar Hacienda).

En medio de la continua debilidad de la moneda, en las mesas de operaciones ya sugieren incrementar posiciones en dólares, dado que proyectan que para principio de agosto la cotización de la divisa regrese a un rango de $ 45.

"La fuerte baja del dólar luego del excelente manejo del gobierno del vencimiento del A2J9 (bono Dual) generó una sobrereacción apreciadora que podría estar cerca de terminar. A tan poco de las PASO la sugerencia es incrementar las posiciones en dólares comenzadas hace casi un mes", remarcó un informe de Bull Market.

¿Qué podría desencadenar una suba del dólar? Principalmente la fuerte apreciación del peso genera que la tasa de interés caiga (en un mes cedió de 58-59 a 51% en Lecaps) y la baja en la liquidación agrícola que se espera se acelere durante julio, agregaron desde Bull Market.

De este modo, operadores estiman que el ciclo de sobre demanda del sector privado comience en las próximas dos semanas con el pago del aguinaldo y de las empresas que comienzan a girar dividendos.

Tasa de Leliq, cerca del 63%

En lo monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de 81 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 63,025% y se acerca al piso de 62,5% que fijó el Comité de Política Monetaria del BCRA para junio.

El total adjudicado hoy fue de $225.123 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $14.767 millones.

Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, aseguró que fue "otro día más con baja de tasa y de tipo de cambio nominal. La primera activó el piso. El segundo terminó devolviendo a mayor parte de la baja que había insinuado durante la primera mitad de la rueda", finalizó.

Dólar blue, futuros y reservas

En el segmento informal, el blue restó 34 centavos a $ 44,10, según el relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. En el mercado de dinero entre bancos el call money operó al 61,5%.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 2.166 millones, y todos los plazos mostraron bajas en torno al 0,5%.

Los plazos más cortos concentraron más del 50% del total operado. Los precios finales para los meses de junio y julio terminaron a $ 42,62 y $ 44,69; con una tasa del 57,18% para el roll over entre estos meses. Octubre operó u$s 124 millones a $ 51,10, con una tasa del 58,67%.

Por su parte, las reservas brutas del BCRA bajaron u$s 143 millones a u$s 64.293 millones.