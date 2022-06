La cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 128,19, con una baja de 16 centavos en relación al cierre de ayer, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,10, equivalente a una suba de 0,86% respecto al cierre del viernes pasado.



En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) sube 1,2%, a $ 241,08; mientras que el MEP marca un incremento de 0,9%, a $ 233,05, en el tramo final de la rueda.



En el segmento informal, el denominado dólar "blue" retrocede $ 1 en relación al cierre de ayer, y se negocia a un promedio de $ 216 por unidad.



En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de veintidós centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 122,92.



De esta forma, en la semana corta que finaliza hoy, el tipo de cambio mayorista avanzó $ 1,13, algo por encima del ajuste de la semana anterior.



Por su parte, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 166,65 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 211,51.



Fuentes de mercado estimaron que el Banco Central concretó hoy ventas por unos US$ 200 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 560,799 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 17 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 649 millones.