La devaluación que se produjo el año pasado ayudó a impulsar la venta de vinos en el exterior, pero no tan significativamente. Subieron mucho las exportaciones de vino a granel -que es el volumen menor que exporta Argentina-, pero no así el fraccionado que es el que más valor agregado y dólares deja al país, el cual no logró subirse a la ola positiva del nuevo tipo de cambio y cerró el 2018 con cifras negativas. De acuerdo a las estadísticas que difundió ayer el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el volumen acumulado de vinos exportados a nivel país entre enero y diciembre de 2018 tuvo un crecimiento en total del 23,5%, respecto a igual período del año anterior, mientras que la facturación en dólares (valor FOB) fue del 1,5% mayor. El único dato disponible para San Juan indica que se exportaron en todo el año pasado 297.194 hectolitros de vinos, lo que significó un incremento del 181% respecto al 2017, en tanto que la facturación creció 10,86%, al cerrar ventas FOB por 22.038.000 dólares. No informa los datos de granel y fraccionados del acumulado del año.

En todo el 2018 Argentina le vendió al mundo 2,75 millones de hectolitros de vinos frente a los 2,23 millones de hectolitros que salieron en el 2017, mientras que ingresaron U$S 822 millones frente a los U$S 809 millones del año anterior. Pero al analizar el detalle de los productos exportados, el volumen acumulado de vinos fraccionados registró una baja del 2,7%, con ventas por 1.867.791 hectolitros, mientras que el vino a granel creció el 184,1%, exportando en todo el 2018 un total de 888.866 hectolitros. Se registró un aumento del 137,7% en el volumen exportado de vinos blancos y del 1,4% más, en los vinos de color.

Tras el récord alcanzado en el 2012 cuando se realizaron exportaciones por U$S 932 millones, las ventas al mundo entraron en un periodo descendente. Si bien se pensó que la actualización del tipo de cambio -el dólar hoy cuesta un 100% más que el año pasado- iba a posicionar con fuerza los vinos argentinos en las góndolas del exterior, hasta el momento la devaluación ayudó a impulsar los vinos de menor precio. Según las cifras del INV, aumentó 31% la exportación en volumen de vinos fraccionados en el segmento que cuesta hasta U$S 8,5 FOB la caja, pero bajó el 30,3% en volumen en la franja que va de U$S 8,5 a U$S 15, y también cayó un 5% los que cuestan entre U$S 15 a U$S 26 y los de U$S 26 a U$S 39.

El acumulado de vino varietal exportado de enero a diciembre 2018 se aprecia una disminución del 1,2% en volumen y del 0,5% en valor FOB, comparado con el mismo período del año anterior. Además, la exportación de vinos varietales fraccionados bajó un 3,7%, mientras que los varietales enviados a granel aumentó el 14,1% mayor. El volumen de vino varietal color mermó el 1,4% y el blanco cayó 0,4%.

Respecto a los vinos sin mención varietal, en todo el 2018 las ventas al exterior en volumen subieron el 213,1% y el 27,3% en la facturación en dólares, con respecto a igual período del año anterior. Los volúmenes acumulados de vinos fraccionados sin mención varietal aumentaron 3,9%, mientras que los exportados a granel acumularon 1.226,5% más. Se registró una suba de 920,4% en las exportaciones de vinos sin mención varietal blanco y del 24% más, en los vinos color.

Junto con el granel, en el 2018 también se destacaron los envíos de mostos al mundo: entre enero y diciembre registran un crecimiento del 72% en volumen y del 66,3% en valor FOB respecto al mismo período del año anterior.

Espumantes

6,7 por ciento aumentaron los volúmenes exportados de vinos espumantes en relación al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la facturación FOB esta clase de vinos registró un incremento del 3,7% respecto al acumulado enero a diciembre del 2017.

Mosto sanjuanino

49,2 son las toneladas de mosto concentrado que exportó la provincia de San Juan durante todo el 2018. El valor FOB registrado por esa venta ascendió a U$S 68.800.000. El mejor mes en precios fue julio, con ventas por 5.961 toneladas y facturación de U$S 8.851.000.

Mosto mendocino

56,7 son las toneladas de mosto concentrado que exportó la provincia de Mendoza durante todo el 2018. El valor FOB registrado por esa venta ascendió a U$S 77.915.000. El mejor mes en precios fue agosto, cuando vendió 6.319 toneladas y facturó U$S 8.007.000.

Facturación diciembre

5,5 por ciento subió la facturación de las exportaciones de vinos y de mostos registradas el mes pasado en todo el país, comparadas con el mismo mes del año anterior. El valor FOB total de esas ventas al mundo alcanzó los 77.732.000 dólares estadounidenses.

Vinos en diciembre

222 mil hectolitros de vinos se exportaron el mes pasado lo cual representa un aumento del 30% respecto a igual mes del 2017. El ingreso de divisas fue de 64,8 millones de dólares lo que representó una caída del 2,2 % respecto a la facturación de igual mes del año anterior.

Los varietales

12,9 por ciento aumentó la exportación en volumen de vinos varietales en diciembre pasado, y cayó un 2% en el valor FOB, respecto a igual mes del año anterior. Los vinos sin mención varietal subieron 188,8% en volumen y 0,5% en Valor FOB en igual lapso.