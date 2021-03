El dólar para el público cerró hoy en $ 96,82, siete centavos por encima del cierre de ayer, de acuerdo al precio promedio que operan las entidades financieras nacionales en una rueda en la que el Banco Central tuvo un saldo neutro entre compras y ventas.



La divisa estadounidense alcanzó máximos de $97,30 en la pizarra de los bancos mientras que el Banco Nación estableció el cierre de referencia en $ 91,30 y el billete a $ 96,50.



Así con este último valor el precio del dólar "solidario" que es el que pueden comprar los argentinos en el mercado formal (con tope de US$ 200 por mes por persona) más los impuestos PAIS y adelanto de Ganancias quedó en $ 159,23.



Por su parte el dólar informal se mantuvo en $ 144.



En tanto que en el mercado mayorista la divisa cerró en $ 91,30 por unidad, diez centavos arriba del cierre de ayer. "Hasta hoy el dólar mayorista exhibe un alza de 45 centavos y seguramente superará la corrección de la semana pasada", aseguró Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.



Los operadores coincidieron en destacar una mejora del volumen de negocios por un mayor apetito en la divisa.



Así el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 241,7 millones; en el de futuros del MAE se hicieron US$ 35,5 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 246 millones donde los plazos más cortos bajaban un 0,20 % y 0,4 % a partir de julio.



Durante la operatoria la autoridad monetaria alternó compras y ventas en el sector mayorista del dólar. Según fuentes privadas del mercado estimaron que el BCRA terminó el día con un saldo neutro por su intervención de hoy



Al cierre del mercado de cambios el dólar MEP bajaba 0,2% a niveles de $ 145 mientras que el CCL subía un 0,3% y se ubicaba en $ 149,94.



Por su parte el riesgo país avanzaba a 1.536 puntos básicos.