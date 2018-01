La expectativa de que el Banco Central bajaría la tasa de política monetaria recalentó la demanda en el mercado cambiario, donde el dólar trepó 22 centavos este martes y tocó nuevo récord en los $ 19,66.



De esta manera, el billete acumula un alza del 2,6% en las últimas tres ruedas y un avance del 3,7% en lo que va de enero.



Asimismo, la moneda superó en esta jornada el récord anterior de $ 19,46 registrado el 28 de diciembre cuando el gobierno anunció el cambio de metas de inflación; y el salto anotado es el más grande desde el 5 de enero, cuando la divisa había subido 30 centavos debido a que inversores esperaban con nerviosismo el anuncio de tasas del Central (al martes siguiente, la autoridad monetaria definió un recorte de 75 puntos básicos a 28%).



El movimiento del billete fue en sintonía con el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior, donde la divisa avanzó 20 centavos a $ 19,365 un nivel nunca visto. Se trató de la cuarta alza consecutiva y el mayor salto desde el 5 de enero, cuando había ascendido 27 centavos.



En tanto, el Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 19,335 vendedor para la transferencia y el billete a $ 19,60 vendedor.



Pablo Castagna, de Portfolio Personal, indicó que no se advierte "una justificación en la inflación para recortar la tasa, con lo

cual el grado de libertad para una mayor flexibilidad parece ser más que acotado. Sin embargo, no se descarta que el Banco Central realice algún ajuste, que no sería superior a los 75 puntos".



El analista señaló que "la volatilidad del dólar lógicamente es uno de los determinantes de las estrategias de 'carry trade' en un contexto de expectativas de tasas de interés, en principio, un poco más definido que a fines del mes pasado. Referencia, en este punto, fue el resultado de la licitación de letras de la semana pasada".



El volumen operado subió un 29% a u$s 826 millones, segundo en orden de importancia del mes. Los mínimos se anotaron en el comienzo, en los $ 19,19, casi dos centavos y medio arriba del cierre previo, pero luego la demanda para atender compromisos con el exterior y la apetencia por dolarizar tenencias engrosaron fuertemente la corriente compradora con impacto pleno en la cotización.



Los precios, en este sentido, iniciaron un camino ascendente que sólo se detuvo cuando tocaron máximos en los $ 19,41 en los momentos de mayor intensidad compradora. Sin embargo, los buenos niveles alcanzados estimularon la reacción de la oferta logrando un pequeño retroceso que con algunas variantes y oscilaciones se mantuvo hasta el final.



Desde ABC Mercado de Cambios, señalaron que los inversores advierten que "en lo inmediato, el negocio pasa -así fue por lo menos en estas últimas tres ruedas- en comprar dólares, posicionarse y esperar hasta que pare este incremento incesante de su valor, considerando que la divisa ya lleva ganado casi un 2,5% en ese período y no hay otro activo que sume tal rendimiento en tan pocos días".



Indicaron, además, que "aún no está resulto el tema de la tasa de interés de activos, por lo que se estima que no llegamos al equilibrio entre oferta y demanda y que el dólar seguiría subiendo contra el peso hasta que cambien algunos parámetros que dependen del ente regulador".



En el mercado de dinero, el "call money" entre bancos operó estable pactándose a un promedio del 27,25% y en "swaps" cambiarios se pactaron 240 millones de dólares para el miércoles y el jueves. Las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 29 días al 27%TNA y la de 239 días al 25,4%TNA.



En tanto, en el Rofex, donde se operaron u$s 756 millones, el 50 % se operó para fin de enero a $ 19,42 con una tasa implícita de 20% TNA, y el plazo más largo fue marzo, que cerró a $ 20,03 al 19,6% TNA.



En la plaza paralela, por su parte, el blue subió ocho centavos a récord de $ 19,88, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" aumentó ayer 15 centavos a $ 19,17.



Por último, las reservas del Banco Central bajaron ayer 79 millones hasta los u$s 63.146 millones.

Ámbito.com