La cotización oficial de dólar superó los $ 98 para la venta al público, de acuerdo con el promedio de venta en los principales bancos, lo que determinó que el denominado dólar solidario -que incluye el impuesto PAIS y el anticipo de Ganancias- se ubicara en $ 161,7 por unidad.



En tanto, en el mercado informal el dólar blue se mantuvo en $141, con lo que la brecha con el oficial es del 44,3%.



En el segmento mayorista la divisa estadounidense cerró en $ 92,24 por unidad, veinticuatro centavos arriba del miércoles pasado, último día con operatoria debido al feriado largo de Semana Santa.



"Con un interesante volumen operado, la primera rueda del mes volvió a mostrar una buena oferta de divisas que permitió un saldo a favor por la intervención oficial", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de cambio.



Según fuentes privadas del mercado, las compras oficiales totalizaron hoy unos US$ 65 millones aproximadamente.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 341,540 millones. No hubo operaciones en el de futuros del MAE mientras que en el de futuros de Rofex fue de US$ 215 millones.



Cabe recordar que el sector agroexportador informó que en marzo realizó liquidaciones por 2.773 millones de dólares, la mejor marca para ese mes desde que se cuenta con registros, informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



Este aporte colaboró en poder mantener la evolución del dólar por debajo del índice de inflación previsto para este mes que las consultoras privadas ubican en torno al 4%.



Las liquidaciones de marzo representaron un incremento del 53,22% en relación con las de febrero y del 160,59% en la medición interanual



Las entidades destacaron en su informe que el monto de marzo “resulta récord absoluto de las estadísticas de los últimos 18 años y de toda la historia de la exportación agroindustrial argentina”, en tanto hay que remontarse a junio de 2018 para encontrar una marca superior, con 3.833,2 millones de dólares