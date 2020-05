Nota de Infobae

Norberto Taranto

“La verdad es que están un poco lentos con los permisos. Cada uno pide algo diferente pero, aunque se cumple, no tenemos habilitado nada para empezar a trabajar”, señaló Norberto Taranto, presidente de la autopartista que lleva su mismo apellido.

“La Nación delegó en las provincias y éstas en los municipios. Nosotros presentamos todos los papeles y seguimos esperando. Hay lugares donde no hay casos de Covid, como por ejemplo San Juan, e igual es todo muy lento”, señaló Taranto.

El problema que dice Taranto que empiezan a sentir en la industria es que luego de siete semanas sin producir se están quebrando los stocks en el mercado de reposición local y se corre serio riesgo de perder mercados externos.

“Necesitamos producir para exportar y que entren dólares genuinos y no puede ser que se permita la venta en el mercado de reposición pero no la producción. Nosotros tenemos una planta en San Juan, otra en Córdoba y otra en la provincia de Buenos Aires. Si ponemos los hornos a trabajar mientras esperamos las autorizaciones con el fin de poner a punto la planta, corremos el riesgo que nos denuncie un vecino. Por suerte el gremio está acompañando y ayudando”, agregó el empresario.

El dilema del empresario es, asegura, la posibilidad de perder sus mercados en el exterior. “Nosotros tenemos el 20% del mercado en Brasil. Nos llevó 25 años eso. Si no empezamos a producir y a mandar vamos a empezar a perder contra los locales". Consultado sobre los mercados europeos, Taranto señaló que ahí las conversaciones son un poco más “tranquilas” y tiene más margen.

Durante 2019 la autopartista realizó exportaciones por alrededor de USD 13 millones, de los cuales más de USD 10 millones se dirigieron al mercado de Brasil a través de la distribuidora que la compañía posee en la ciudad de San Pablo.

El resto de los envíos al exterior tuvieron tuvo como principal destino a Alemania con el 54% de las ventas, Chile con el 17%, Uruguay con el 15%, y el porcentaje restante fue exportado a Perú, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, Italia y Francia.

Pero mientras Taranto señala a las autoridades políticas por la lentitud a la hora de resolver las situaciones, se toma un tiempo para destacar a los sindicatos. “Todas las autopartistas estamos igual y no podemos estar trabajando por la buena voluntad de los empleados. Hasta ahora, así como los intendentes no estuvieron a la altura, los sindicatos y en especial las delegaciones regionales que estuvieron muy a la altura de las circunstancias. Pero, si no volvemos a trabajar pronto, se acaba el stock de los repuestos de reposición”.

El reclamo de la autopartista llega justo cuando la Nación anunció que más de 600 fábricas que tenían suspendida su actividad desde hace más de 50 días, porque no pertenecían a los rubros considerados esenciales cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, "volverán a producir en los próximos días.

Entre las ramas industriales que retomarán su actividad se encuentran la automotriz y autopartes, fabricación de motos y neumáticos, electrodomésticos, textil, calzado e indumentaria; además de sectores como la metalúrgica, tabaco, gráfica, de la madera, juguetes, farmacéutica, química y petroquímica, entre otros.

Las fábricas que ya tienen aprobada su reapertura para los próximos días son más de 640 y se encuentran en todo el país, pero especialmente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Más de 550 de las autorizadas en esta primera etapa son pymes de menos de 150 trabajadores y casi la mitad no supera los 10 empleados.