Los empresarios sanjuaninos recibieron los nombres de los nuevos ministros que conformarán el gabinete económico nacional con muchas expectativas sobre el sendero que tomarán para recomponer a las economías regionales. Luis Basterra, al frente del Ministerio de Agricultura y Matías Kulfas, en la cartera de Desarrollo Productivo, son los funcionarios más conocidos en San Juan. Del ministro de Economía, Martín Guzmán, los referentes empresarios consultados no conocen más de lo que salió publicado en los diarios tras conocerse su designación. En cambio de Basterra recuerdan su paso por San Juan cuando junto al fallecido Daniel Tomas impulsaban el proyecto de ley de edulcoración de bebidas con mosto. El sector vitivinícola tuvo con él largas charlas y por eso creen que conoce la realidad del sector, lo que no deja de ser un ventaja cuando la cosecha de uvas está en la puerta. Los industriales ven bien la designación de Kulfas, que cuando estuvo en San Juan y luego en la cumbre de la Unión Industrial en Buenos Aires prometió reflotar el proyecto de construcción del túnel de Agua Negra, además de medidas para tonificar a los sectores provinciales. ""Tuve la oportunidad de conversar con él y coincidimos en qué hace falta para impulsar la industria y las economías regionales y Pymes, en que el decreto 814 es una forma de solucionar las asimetrías regionales. También él cree que el túnel es una obra prioritaria para la región. Tiene una visión que coincide con la de la UIA", dijo el presidente de la Unión Industrial de San Juan, Hugo Goransky, quien agregó que el sector local espera tasas acordes a la producción y que se puedan solucionar la problemática del crédito. Goransky dijo que espera que Guzmán aproveche sus contactos con EEUU para mostrar que Argentina quiere cumplir sus compromisos y necesita ""una cuota de paciencia". Respecto a Basterra, agregó que espera que ""tenga la prudencia" de estimular la agricultura y dialogar sobre las retenciones ""para que no genere un efecto contrario a lo que se pretende". Se ilusionó en que el gabinete logre poner a producir a la Argentina, sobre la base de consensos de todos los sectores políticos, sindicales y empresariales. Ángel Leotta, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina, reconoció que no conoce a Guzmán ni a Kulfas, pero elogió a Basterra. ""Puede ser un funcionario muy positivo para la vitivinicultura ya que junto a Daniel Tomas presentaron en Diputados la ley de edulcoración de bebidas analcohólicas con frutas naturales. Está consustanciado con lo que presentó, en esa oportunidad se le explicó muchas cosas de la vitivinicultura y creo que es un funcionario que puede venir muy bien y que hace a la federalización del ministerio de Agricultura", agregó. Dino Minozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan, se excusó de hacer juicios previos respecto a los ministros designados, pero se ilusionó en que ""se transforme en un gobierno productivista, que se racionalice el gasto de la política y que se eliminen las retenciones a las economías regionales porque estas economías producen mano de obra y divisas rápidamente". Minozzi también alentó a que se revisen los contratos tarifarios de las energéticas, que se trabaje en el acople al trabajo de los que tienen planes sin que pierdan beneficios y que se desregule el transporte, que encarece la logística. ""Nos cae bien, creo que conoce la problemática de las economías regionales y eso es importante", señaló Juan José Ramos, titular de la Asociación de Viñateros Independientes. Otro productor, Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros, reconoció no tener referencias de Guzmán ni de Kulfas, pero se esperanzó con que Basterra ""cambie el panorama de la producción primaria y actúe en defensa de los productores y en contra de los oligopsolios, que es lo que venimos reclamando". Mario Pulenta, al frente de la Cámara de Bodegueros, dijo que espera que el nuevo gabinete contemple la situación de las economías regionales ""con políticas que ayuden a fomentar principalmente las exportaciones y poder desarrollar nuestro potencial". Además opinó que es indispensable que se disminuya la presión fiscal y que atienda la necesidad del sector productivo del acceso al crédito con tasas razonables. ""Seguir adelante con las negociaciones internacionales también es de mucha importancia para nuestro sector, principalmente el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la relación con Brasil, porque nuestro sector necesita disminuir los excedentes a través de la exportación", expresó. Sobre las designaciones, Antonio Gimenez, presidente de la Cámara de Comercio Exterior, dijo que hay que respetar las decisiones del Presidente electo, pero se esperanzó en que tengan una real comprensión de los problemas que afectan a San Juan como parte de las económicas regionales ""y que las decisiones se tomen bajo esas premisas".

EL GABINETE ECONÓMICO

Martín Guzmán, Ministro de Hacienda

Quién es

Nació en La Plata en 1982, se licenció en Economía y desarrolló su carrera académica en Estados Unidos. No tiene experiencia de gestión, es experto en macroeconomía y crisis de deuda soberana, y discípulo de Stiglitz.

Qué piensan de él

Para todos este funcionario es un desconocido, sólo saben que es joven y está perfeccionándose en Estados Unidos, pero hay expectativas y curiosidad sobre qué rumbo le dará a la economía para sacarla de la crisis.

Luis Basterra Ministro de Agricultura

Quién es

Es Ingeniero Agrónomo, entre 2003 y 2009 se desempeñó como ministro de la Producción de Formosa, y de 2009 a 2011 fue vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para luego pasar a ser diputado.

Qué piensan de él

Es mirado con gran expectativa, especialmente por el sector industrial vitivinícola. Es recordado por el impulso que le dio al proyecto de ley de edulcoración con mostos, y creen que conoce las economías regionales.

Matías Sebastián Kulfas Ministro de Desarrollo Productivo

Quién es

Tene 47 años, es economista recibido de la UBA, doctor en Ciencias Sociales y le preocupa especialmente la industrialización y el desarrollo económico. En 2006 fue subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa.

Qué piensan de él

Los industriales sanjuaninos principalmente están contentos con su designación porque cuando se reunieron con él les prometió impulsar el túnel de Agua Negra y medidas para levantar las alicaídas economías regionales.