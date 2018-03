En diciembre de 2007 la petrolera Oil anunciaba en San Juan el hallazgo de 60 litros de petróleo en Jáchal. Un mes después, el vicepresidente de la firma, Fabián De Sousa regalaba a Gioja una botella con petróleo obtenido en Bermejo.

El Gobierno de San Juan también tiene que cobrarle algunos millones al empresario Cristóbal López, el dueño de la petrolera Oil que está inmersa en un escándalo con la AFIP por deudas fiscales por $8.000 millones. Se trata de una deuda por 1 millón de dólares que se generó en el 2015 cuando la petrolera Oil, del grupo Indalo; no completó las tareas exploratorias en el área Niquivil, en Jáchal; donde había obtenido la concesión para buscar petróleo.



A mitad del año pasado la empresa firmó un acta de rescisión de mutuo acuerdo con el gobierno, asumiendo el compromiso de pagar las obligaciones adeudadas, y hay un plan de pago por 36 meses que las autoridades dicen que hasta ahora está cumpliendo, según informó Antonio Soler, titular de Recursos Energéticos de San Juan.



Ayer no fue posible averiguar cuánto dinero pagó y hasta qué cuota, ni el monto que eventualmente continúa adeudando de ese millón de dólares de deuda original que hoy representan 20,5 millones de pesos.



"Fue un largo proceso que culminó con el acta de rescisión a mediados de año, y sé que pagó las primeras cuotas. Si bien participamos en el proceso, del dinero se encarga Tesorería de la provincia", agregó Soler.



Oil obtuvo esa área petrolera en mayo de 2008 y debía invertir en los siguientes seis años 7,5 millones de dólares. A fines del 2014 solicitó un plazo de prórroga por un año y reprogramó tareas por entre 1,5 y 1,7 millones de dólares para el 2015 que no completó.



En marzo de 2016 tenía pendientes 203 unidades de trabajos exploratorios en la zona, que sumaban entonces el millón de dólares. Fue entonces cuando el Gobierno provincial decidió extenderle un plazo adicional hasta fines del 2016, para poder completarlo. No lo hizo y por ello el año pasado se decidió rescindir el contrato y finalizar la búsqueda de petróleo, quedando pendiente la deuda que ahora habrá que ver si salda, más en el actual escenario.



Tanto López, como su socio, Fabián De Sousa, fueron detenidos en diciembre por evasión fiscal y fueron liberados durante la semana que pasó. Sousa es el más conocido en San Juan porque anunció el hallazgo de 60 litros de petróleo en un viejo pozo petrolero en el área de Bermejo, en Jáchal junto al exgobernador José Luis Gioja. Luego esa exploración se abandonó y pasó la búsqueda al área Niquivil, en asociación con EPSE.







Los inicios

En mayo de 2006 el gobierno le adjudicó a Oil el área Jáchal para buscar vestigios hidrocarburíferos. En diciembre de 2007 se anunció el hallazgo en un pozo preexistente en Bermejo, de 5.000 metros de profundidad que data del año 1978. Luego construyó un segundo pozo, sin resultados.

En Niquivil

En mayo de 2008 el Gobierno de San Juan le entregó a EPSE la concesión del área Niquivil por 30 años. La estatal se asoció entonces con Oil para buscar petróleo. Prometió invertir $7,4 millones en 6 años y aportar el 16,5% de regalías, casi 5 puntos más de lo establecido por ley.

En problemas

La AFIP exige que Cristóbal López pague con su propia plata la deuda de Oil Combustibles. En el escrito que presentó al juez Javier Cosentino, el organismo oficial rechazó darle una moratoria y una quita de la deuda, que es de $8.000 millones pero con intereses asciende a $17.000 millones.

>> Ocho estaciones buscan cambiar de marca

Ante la falta de suministro de combustible que están sufriendo por parte del grupo Oil, en San Juan hay ocho estaciones de servicios que están buscando cambiarse a otra petrolera, según informó Analía Salguero, presidente de la Cámara de Combustibles de San Juan. Debido a las negociaciones no se pueden adelantar nombres, pero fuentes del sector hablan de traspasos a Shell, y a Pampa (ex Petrobras).



Salguero comentó que cuando el grupo Indalo, dueño de Oil se presentó en concurso los estacioneros locales no sufrieron consecuencias porque estaban en un proceso donde iban a ser compradas por otra empresa. Pero cuando el propietario López cayó preso y se cae la negociación con la posible compradora, empezaron los problemas de abastecimiento. Actualmente Oil no está abasteciendo a sus estaciones y los empresarios recurren a otras petroleras para comprar combustible. ""De la noche a la mañana quedamos sin abastecimiento. Fue muy perjudicial porque hizo incidir en mayores costos a las empresas. Se priorizó al cliente y se trata de que pase desapercibido, pero es muy caro para los empresarios", dijo Salguero. Al no tener respuestas ante las intimaciones, las estaciones locales -al igual que en el resto del país- han salido a buscar otra petrolera, agregó la empresaria. Las estaciones de servicio Oil pertenecen una al empresario Sanchez Huerta y otra a Clavero, dos a Salguero, dos a Alejandro Martín y dos a Raúl Fernández.



""Lo importante a destacar es que se trata de empresarios muy responsables, que cada uno va a estar a la altura de las circunstancias para no dejar a sus empleados en la calle. Todos tienen vinculación con alguna otra petrolera y tengo entendido que todos están trabajando para salir airosos", informó Salguero. El cambio de imagen de las estaciones podría comenzar antes de fin de mes, según fuentes del sector.