Un alimento tradicional durante la Cuaresma, como es el filet de merluza, subió para esta temporada un 38%, al trepar desde los 98 a los 135 pesos. El aumento es considerable teniendo en cuenta que el incremento del año pasado había sido de sólo el 15% y está muy por encima de la inflación anual que mide el Indec, que para el 2017 orilló el 25%. Según un relevamiento que hace todos los años DIARIO DE CUYO para esta época en pescaderías y comercios del rubro, el precio surge del mayor o menor ingreso de mercadería proveniente del puerto de Mar del Plata, principal abastecedor en la provincia, y de la demanda superior que se genera para esta época, en el marco de la celebración cristiana de la Semana Santa.



El pescado frito en aceite bien caliente, aderezado con limón, es un alimento que no falta en las mesas sanjuaninas para esta época, a pocos días de la celebración de la Semana Santa y como la demanda crece, el precio sube sensiblemente, según explicó Guillermo Benegas, desde un tradicional comercio del rubro, la Pescadería Gallerano. En este negocio, el kilo de merluza limpia está en 80 pesos, mientras que los cornalitos se consiguen por 130 pesos el kilo. Si la intención es preparar una paella, otro plato tradicional en la provincia debido a la fuerte presencia de descendientes de españoles, las aletas de calamar se consiguen a 98 pesos por kilo, los mejillones pelados a 190 pesos y los langostinos pelados a 315 pesos. Otra variante que va creciendo en adeptos es elaborar un pescado a la parrilla. Para esta opción, por ejemplo, el kilo de corvina cuesta 85 pesos, el lomito de atún está a 150 pesos y el llamado pollo de mar a 140 pesos.



Según dicen los comerciantes del rubro, el pescado que se consume en San Juan proviene casi en su totalidad del puerto de Mar del Plata, mientras que el 80% de lo que se vende es el filet de merluza, que si es fresco, es mucho mejor.



Desde la Pescadería Prividera, Pepe Prividera dijo que los precios de los productos de mar que hay esta semana todavía pueden tener algún retoque la semana próxima, más cerca del Jueves y Viernes Santo. En su comercio los precios de sus artículos, siempre por kilo, eran de 85 pesos la merluza entera, limpia y fresca y 130 pesos los cornalitos. Los mejillones pelados están a 190 pesos y a 280 pesos los langostinos pelados. Otra opción para agregar a la paella es el calamar entero, a 140 pesos. La oferta de pescados para la parrilla incluye al salmón blanco, entre 175 a 180 pesos el kilo, mientras que el salmón rosado fileteado está a 480 pesos el kilo.



En la Pescadería El Vasco, Teófilo de Belaustegui comentó que hasta ahora las ventas vienen parejas y que esperan que, tal como sucede todos los años, se incrementen con la proximidad de la Semana Santa.



Todos los consultados coincidieron en que las ventas fuertes son para esta época, pero que el resto del año bajan sensiblemente y hasta puede haber un retroceso en los precios.



En la zona de influencia del puerto de Mar del Plata se extrae la merluza como principal variedad. La especie hubbsi, característica del Mar Argentino, representa alrededor de la mitad de las capturas en todos los puertos de la Argentina, algo así como 330.000 toneladas descargadas en los puertos el año pasado, según los últimos datos disponibles. El segundo en importancia, siempre en peso, es el langostino, con unas 167.287 toneladas.

El panorama nacional



A nivel nacional, el incremento promedio del precio del pescado respecto del 2017 es del 30%, y el consumo en época de Semana Santa de ese producto crece en un 60%. Los datos corresponden a un informe elaborado por las consultoras Focus Market y Scanntech para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El relevamiento especial para esta época del año tuvo en cuenta los precios en 500 puntos de venta, y se encuestaron a 2.653 personas.



Los datos del informe revelan que el kilo de filet de merluza en el 2017 costaba 120 pesos y este año sale 150 pesos, lo que representa un incremento del 25%, mientras que el kilo de salmón rosado costaba el año pasado 250 pesos y en el 2018 pasó a valer 340 pesos, lo que representa una suba de 36%. En San Juan, según un relevamiento propio, el kilo de filet de merluza está a 135 pesos y el salmón rosado se consigue a 480 pesos el kilo, en su opción fileteado.



El informe nacional señala que el atún al natural de 170 gramos salía 46,1 pesos y pasó a costar 56 pesos, lo que significa un incremento del 21,5%; en tanto que el atún en aceite de 170 gramos el año pasado costaba 45,3 y este año cuesta 55,5 pesos, con un incremento del 22,4%.



Asimismo, la encuesta nacional para la CAME sobre hábitos alimenticios en Pascua indicó que el 62% de los consultados cumple con la tradición de no comer carne, y el 38% no la cumple.