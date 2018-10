La reserva de dinero que posee el gobierno provincial para atender situaciones excepcionales o de emergencia le ganó la pulseada a la inflación en el último año: alcanzó los 3.776.867.831 pesos al 31 de agosto pasado, una cifra que representa un aumento del 48,58% respecto a los 2.541.810.258 pesos de igual fecha del 2017. Según la Secretaría de Hacienda, la mejora fue impulsada por los rendimientos de los instrumentos financieros en los que se invirtió el ahorro, muchos en dólares o atados a las jugosas tasas de interés de los últimos meses. El incremento del fondo supera en 14 puntos porcentuales al aumento del índice de precios que es del 34,3% en el mismo período según el Indec. La cartera de inversión que está depositada en el Banco San Juan está diversificada. El 65% de la plata está invertida en Letras del Banco Central (Lebac), que están rindiendo una tasa de interés que ronda el 45%. Luego hay un 33% de los fondos invertidos en Títulos públicos nacionales -Bonar 24, Bonar 25 y Letes- que pagan interés en dólares y se han visto favorecidos por el incremento de la divisa estadounidense. También hay depósitos en cuentas a la vista (Plazos fijos) y una mínima porción en títulos públicos atados al PBI que son los únicos que han venido en baja en el ultimo año del macrismo (ver infografía). La secretaria de Hacienda, Marisa López, destacó que el monto de la caja de reserva anticrisis alcanza y supera holgadamente el monto exigido por ley que equivale a dos grillas salariales de la planta de administración pública, incluida la incidencia del SAC (sueldo anual complementario).



Es que la suma de las dos nóminas de los sueldos a los estatales, incluido el primero de los aumentos de la cláusula gatillo al 31 de agosto pasado, equivale a los 2.896.074.883 pesos, es decir que aun sobran 880.792.948 pesos de lo exigido y sin que haya sido necesario integrarlo con ningún aporte adicional desde su constitución a la fecha, indicó López. ""La cartera de inversiones da sus frutos porque sólo con la renta se viene incrementando este fondo anticíclico y siempre ha cubierto las dos nóminas salariales", aseguró la funcionaria. Todos los meses se hace un expediente con el costo de las dos nóminas salariales que luego se verifica con el fondo depositado en el banco.



¿Qué tendría que pasar para poder usar la plata del fondo anticíclico? No sólo es no tener plata para pagar los salarios, además se debe dar una condición que es que haya una caída estacional de los recursos de la provincia en un acumulado de seis meses, en función de una fórmula que establece la misma ley. Si esa formula indica que hay una baja en los recursos, comparada con el índice de precios al consumidor y el coeficiente de variación salarial; en ese caso la reserva está disponible para ser usada. Pero la ley de creación también señala en qué se puede usar: en primer lugar para pagar salarios, en segundo lugar atender gastos vinculados con la salud, educación y seguridad, y luego para transferencias a municipios, erogaciones de capital o para reducir la deuda provincial, en ese orden. ""No es la situación actual, aun cuando hoy en el hipotético caso hubiera una caída estacional de los recursos de recaudación, no resulta necesario actualmente porque la provincia tiene asegurados los fondos para pagar los sueldos, servicios y bienes del normal desenvolvimiento de la administración pública", afirmó la secretaria de Hacienda.

Aumento salarial

4,7

por ciento es el ultimo aumento que se le dio a los empleados públicos en septiembre por la aplicación de la cláusula gatillo. En agosto también se aplicó un aumento del 2,6%.

Su creación

El Fondo Anticíclico fue constituido a partir del año 2005 con la intención de que el Estado sanjuanino tuviera un colchón financiero para hacer frente a alguna crisis, como por ejemplo una caída de los recursos que ingresan. La norma establece que el saldo del fondo debe ser siempre equivalente, al menos, a 2 nóminas salariales, es decir el bruto que el Ejecutivo liquida a estatales y organismos de la Constitución, con las contribuciones patronales. Así, cuando hay aumento salarial la reserva no debe perder volumen.