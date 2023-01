Panorama. La cantidad de agua en el dique de Ullum está en los niveles más bajos de los últimos años y esa situación se puede observar a simple vista.

Las bajas temperaturas que se están registrando en las últimas semanas en la alta montaña han provocado que el escurrimiento del río San Juan no sea el esperado para esta época del año. Es porque durante los meses de diciembre y enero, históricamente el caudal que trae el río crece, pero ahora no es así. Por ejemplo, para diciembre se había pronosticado que el río iba a traer 146 hm3 y sin embargo trajo 119 hm3, es decir 27 hm3 menos. Frente a esta situación y de no mejorar el panorama en los próximos días, en Hidráulica no descartan tener que volver a realizar cortes en el riego para rellenar los diques. "Estamos analizando llevar adelante cortes en el riego porque si el río sigue con este comportamiento tan bajo no va a alcanzar el agua", dijo Guadalupe López, directora de Hidráulica.

La funcionaria reconoció que el corte en el riego será la última medida a tomar, máxime cuando en esta época del año hay una fuerte demanda por ejemplo en el sector viñatero porque el agua hace falta para el engorde del grano en los viñedos. Y con las altas temperaturas que se están registrando en los valles de cultivo los productores no quieren saber nada con que les vayan a reducir los coeficientes de riego.

Sin embargo, mientras que en la zonas de los valles hay altas temperaturas, no ocurre lo mismo en la alta cordillera, donde se están produciendo temporales con caída de nieve, que incluso han dificultado el tránsito vehicular en el camino internacional de Agua Negra.

Cuando los mejores caudales suelen ocurrir a fines de diciembre, enero y hasta principios de febrero, hasta ahora esa situación no se está dando. Por el contrario, en noviembre, mes para el que se habían pronosticado 81 hm3, escurrieron 114 hm3, es decir 33 hm3 más. Pero después ese régimen no se mantuvo. "Se está dando una situación extraordinaria en el comportamiento del río en medio de una sequía extrema que se viene manteniendo en los últimos tres años", sostuvo la funcionaria.

El temor es que de mantenerse el actual panorama tengan que seguir sacando agua de los diques, cuando ya están a sus niveles mínimos de seguridad.

El riesgo de no respetar los niveles mínimos de los embalses es que, por ejemplo, en el caso de un aluvión por fuertes lluvias, al material de arrastre puede ingresar y llenar de sedimentos los descargadores de fondo, quitando vida útil de las presas. O, en el caso de Ullum, incluso poner en riesgo el abastecimiento de agua potable.

Según los datos aportados por Hidráulica, el dique de Ullum está a 750,64 msnm, para Punta Negra de 920,56 msnm y en Caracoles hay 1.030 msnm. Y menos de esas cifras no se puede llegar por la seguridad de las represas, pero según López no les quedan muchas opciones de mantenerse la actual situación.

"La realidad es que hay muy poca agua embalsada", dijo la funcionaria y adelantó que incluso están trabajando en distintas alternativas de realizar los cortes, con el menor daño posible en el agro.

Las cotas mínimas de los diques las establece el Consejo Provincial para Control de Embalses y Seguridad de Presas (Cocesp), integrado por la Secretaría del Agua, Hidráulica, Recursos Energéticos, Energía Provincial Sociedad del Estado y OSSE.

El actual panorama es complicado y según la directora de Hidráulica están siguiendo día tras día el comportamiento del río a la espera de que el panorama mejore. Incluso dijo que estas últimas nevadas en la alta cordillera pueden mejorar la situación.

Generación eléctrica

En la actual, en una sequía histórica que ya lleva tres años, el único de los embalses que está generando energía hidroeléctrica es la central de Punta Negra, según dieron a conocer en Hidráulica. El embalse está en una cota de 920,56 msnm y se aprovecha el agua que se saca para mandarla al dique de Ullum.