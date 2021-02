Las pólizas de seguro que cubren los daños que se puedan ocasionar en los autos son un verdadero dolor de cabeza este año porque vienen con subas promedio del 64%, superiores a la inflación; traccionados por el fuerte incremento de los autos en el país sobre todo en el último trimestre, según surgió de un relevamiento realizado entre aseguradoras locales. Los autos en general aumentaron un 80% comparados con lo que costaban en febrero del año pasado, incluso algunos a los que desde marzo la AFIP les aplicará el "impuesto al lujo", pasarán a costar el doble respecto a un año atrás. Si bien las coberturas básicas de responsabilidad civil -que es lo mínimo que se puede pagar para circular en la calle- no subieron porque están congeladas desde que arrancó hace once meses la pandemia, las compañías han aplicado un fuerte ajuste al "seguro de casco" -también llamado "terceros completo", seguro general, o seguro de todo riesgo- en las renovaciones 2021 que es aquella póliza que cubre los daños al vehículo. Hermes Rodríguez, que trabaja con varias aseguradoras, explicó que ese tipo de cobertura está dada en función del valor del vehículo, de ahí que este año se verá reflejado el gran incremento. "Si un auto por ejemplo hace tres meses costaba un millón y medio y ahora cuesta dos millones trescientos, en esa misma proporción se incrementarán los seguros", dijo.

Carlos Negrin, desde La Mercantil Andina, contó que la póliza que más se vende en San Juan es la que da cobertura de responsabilidad civil que cubre accidente total (más del 80% de daño del auto, incendio total y parcial), y cubre parabrisas, cristales y cerraduras. "Tanto la alícuota de responsabilidad civil o de casco no subió pero la suma asegurada, del precio de los vehículos se fue por las nubes", dijo. Hay autos que hace un año costaban 400 mil pesos y ahora están en 700 u 800 mil. Por ejemplo, un Clio Mío 1.2, de 5 puertas año 2015 hace doce meses costaba 374.000 pesos y el precio del seguro estaba a 1.607 pesos por mes. Ahora ese vehículo pasó a 715.000 pesos y el seguro aumentó a 2.598 pesos, un salto del 62%. Para el caso de un Peugeot 207 Grife, modelo 2012, el auto pasó de 498.000 pesos el año pasado a los actuales 762.300 pesos. De la misma manera el incremento del seguro que cotizaba a 1.760 pesos hace doce meses ahora saltó a 2.875 pesos, un 63% más caro. Negrin dijo que el costo del seguro de responsabilidad civil se mantuvo prácticamente igual que hace un año, porque el Gobierno aumentó un mínimo el impuesto a los sellos. Desde Antártida Seguros explicaron que ese valor no aumenta desde marzo, cuando empezó la cuarentena. En tanto en Río Uruguay aumentó muy poco: sin servicio de grúa pasó de 650 pesos a 750 pesos; y con grúa ahora cuesta 970 pesos frente a los 850 pesos anteriores. Respecto a la caída de pólizas, en La Mercantil dijeron que recién a partir de septiembre pasado empezó a recuperarse la cantidad de autos asegurados, que descendió cuando empezó la pandemia. Esto a pesar de que las aseguradores ofrecieron un descuento a quienes no usaron el auto porque no fueron a trabajar en la cuarentena. Además, Negrin dijo que aún continua la baja siniestralidad lograda con la pandemia. y que el promedio de 50% de siniestros hoy están en un 30%. En otra compañía por el contrario dicen que como hay apertura de casi todas las actividades aumentó la siniestralidad a los valores de antes. Eso sí, todos coinciden en que el terrible incremento del precio de repuestos y neumáticos, las compañías están pagando muchas destrucciones totales: con 2 o 3 cosas que se rompan ya se supera el 80% de destrucción del valor del auto.

19,4 por ciento cayó la producción de autos en enero 2021 en el país, respecto a diciembre de 2020 al producirse 24.308 unidades. La cifra de todos modos fue 17,5% más que enero del año pasado.Por otro lado, se exportaron 11.924 vehículos, es decir; un 37,2% más que el mismo mes de 2020.

Impuesto "al lujo" a partir de marzo



A partir del próximo mes la AFIP retocará la base mínima imponible del impuesto interno y varios modelos de autos subirán de escala. Se trata de un gravamen que se aplica a los autos 0km y que después de cada modificación hace repensar a las automotrices toda su política de precios, porque debe decidir si mantiene el precio de los autos mas caros para que no salten de escala y se sigan vendiendo. A partir del 1 de marzo, los 0km de más de $2.500.000 de precio al público deberán abonar un 20% más, que es la alícuota del impuesto interno. Una segunda escala, que tiene una sobrecarga de 35%, se aplicará a los modelos que superen los $4.550.000