La fiesta iglesiana. La Fiesta de la Semilla y la Manzana es el primer gran festejo del verano. Esperan que con la llegada de más celebraciones como ésta, el turismo aumente.

Con el objetivo de captar más turistas, desde hace unos años los prestadores de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil tienen la estrategia de subir poco las tarifas. Esto les dio buenos resultados hasta el año pasado. Sin embargo, según lo que dijeron, esta temporada tienen muy poca ocupación y las reservas no son alentadoras. Los operadores turísticos argumentan que para ellos es imposible competir con Chile y que este destino les ha quitado turistas. Los datos surgieron de un relevamiento que realizó DIARIO DE CUYO entre 20 operadores de los 4 departamentos turísticos de San Juan.



Según el relevamiento, los prestadores subieron sus tarifas menos de un 20%, en promedio, es decir, casi la mitad de la inflación internanual. Y particularmente, hay algunos que hasta cobran igual o un poco menos que en la temporada pasada.



El aumento mínimo de los precios es una estrategia que los prestadores repiten desde el año 2012, que es cuando notaron que el turismo comenzó a decaer en los departamentos. Además de hacer promociones por varias noches o por los grupos familiares, las subas ínfimas dieron buen resultado en vacaciones de verano y de invierno. Así, los departamentos del interior de San Juan pudieron competir con otros destinos de Argentina. Sin embargo, este año eso no resulta, al menos hasta el momento.



En los cuatro departamentos el año pasado tenían, en promedio, una reserva hotelera para el primer mes del año del 65%.



Este año, esa cifra es mucho menor: la reserva es del 25%. Mientras que la ocupación en la primera semana de este año también fue menor que el mismo periodo de 2016. Según los datos que proveyeron los mismos prestadores turísticos este año la ocupación es del 35%, en promedio, mientras que el año pasado fue del 80%. Desde los cuatro destinos sanjuaninos dijeron que están muy preocupados por estas cifras y que esperan que con la llegada de eventos importantes como el Dakar, la Vuelta a San Juan, las fiestas departamentales y la Fiesta Nacional del Sol el turismo repunte, como sucede todos los años.



En Iglesia las reservas y la ocupación no son positivas, según el relevamiento realizado con los prestadores. A pesar de que los precios subieron sólo un 17% en promedio, no tienen mucho movimiento de turistas. ‘Hasta el año pasado, teníamos muchos turistas de otras provincias. Ahora, la gente que viene es sólo por un rato o se queda sólo una noche. Duermen y siguen camino a Chile, por el paso de Agua Negra. El departamento es tomado como un lugar de paso‘, dijo Elina Saavedra, de cabañas Las Acacias, y agregó que para enero y febrero no tienen reservas. ‘Es difícil competir con los precios de Chile, es que no sólo es la gente de San Juan la que se va para allá, sino que también la de otras provincias como Buenos Aires y Córdoba, que antes tenían a los departamentos sanjuaninos como una buena opción‘, comentó Nicolás Meglioli, también de Iglesia, y lamentándose de algún modo que los precios chilenos hoy sean más convenientes que los argentinos.



Al igual que los iglesianos, desde otros departamentos aseguraron que les es imposible enfrentar los bajos precios del país trasandino, ya que tienen tarifas de los hospedajes casi iguales que en San Juan. En Iglesia la reserva es del 35%, mientras que en enero de 2016 fue del 70%, el doble.



‘Estamos muy flojos de gente. De 6 habitaciones que tenemos en el hotel sólo una está ocupada y no tenemos reserva. En nuestro departamento nos parece que las promociones no son suficientes y hace falta trabajo coordinado entre la Municipalidad, el Ministerio y nosotros‘, dijo Ester Videla, del Hotel Rural del Valle, de Valle Fértil. En este departamento los precios subieron en promedio sólo el 20%, sin embargo los hoteleros y dueños de cabañas dicen que no cubren las expectativas. Es que sólo tienen un 25% de reservas, frente al 70% de reservas que tuvieron en enero de 2016.



En Jáchal y Calingasta los precios subieron en promedio sólo un 20% y aún así tienen menos de la mitad de reservas que en 2016: 20% cada uno, frente al 55% y 65% respectivamente.



Valle Fértil

350

pesos en promedio cuesta pernoctar en el Valle por persona. Hay hospedajes más económicos y otros más caros, dependiendo de los servicios que prestan.

Calingasta 800

pesos en promedio cuesta una cabaña en el departamento andino, para 4 personas. Los precios varían dependiendo la localidad que el turista elija para hospedarse.

Iglesia



600



pesos es el mínimo de una cabaña para 4 personas en la localidad de Rodeo. Hay hospedajes de hasta $1.100 por persona, dependiendo de la localidad y los servicios.

Jáchal 300 pesos por persona es lo que cuesta una habitación de hotel, en promedio, en este departamento. En caso de querer alquilar una cabaña, están cobrando casi lo mismo.

Desde el 2012 la estrategia de aumentar mínimamente las tarifas estaba dando buenos resultados.

En el Valle. Los paisajes naturales son uno de los lugares más visitados en los departamentos. En Astica, las Tres Cascadas son una de las grandes atracciones que hay en el lugar.

‘Chile hizo que baje el turismo en todo el país‘



Roberto Juárez / Secretario de Turismo

‘Según lo que sabemos, el turismo no está pobre. Esto, según lo que nos informaron desde las oficinas municipales. Pero es verdad que en San Juan las épocas fuertes son Semana Santa y las vacaciones de invierno, y no el verano. Sumado a eso, ahora es difícil competirle a Chile. El tema es que Chile hizo que baje el turismo en todo el país, no sólo en San Juan. Está yendo mucha gente de Córdoba, Buenos Aires, y es porque han bajado sustancialmente los precios. Pero estamos trabajando para que el turismo repunte. Ahora pensamos que se va a mover más, porque empieza el calendario de eventos grandes y las fiestas departamentales que hacen mover mucho el turismo interno, sobre todo.



Además, estamos trabajando para que se puedan vender paquetes aprovechando la Fiesta Nacional del Sol. También, empezamos a hacer promociones afuera de San Juan. Arrancamos con las promociones en Mar del Plata, en La Serena y también vamos a ir a Cosquín y Carlos Paz.



Apelamos a que los prestadores también mejoren sus servicios, por eso apuntamos a las capacitaciones e incentivamos con subsidios.



Sin embargo es obvio que hay que seguir trabajando para impulsar los eventos en todos los departamentos, para que haya opciones en todo el interior de la provincia. Al igual que dar mucho apoyo a las fiestas departamentales para que sean atractivas y hagan que todos los sanjuaninos quieran ir a las zonas turísticas‘.