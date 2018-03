Desde el próximo domingo 1 de abril, las facturas de gas vendrán con un incremento promedio de 32%. Sin embargo, en las categorías más bajas, las subas llegarán hasta el 40%.

Los consumos más bajos, de las categorías R1 y R2, tendrán alzas de 40%, es decir que las facturas de este grupo de usuarios pasará de $ 314 a $ 440 por mes. En las tarifas intermedias, las R 3, será de 32% e irá de los actuales $ 958 a $ 1.269. Mientras que la categoría más alta (R 3-4), tendrá una suba de 28%, con las facturas subiendo de $ 2.195 a $ 2.805.

Juan José Aranguren, ministro de Energía, fue el encargado de dar los detalles de los nuevos cuadros tarifarios, con aumentos que se suman a los que ya se habían producido en diciembre. En una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el funcionario anticipó que no habrá más aumentos de tarifas por recomposición atrasada. A partir de ahora, las subas irán con la inflación.

El ministro sostuvo que "desde 2003 hasta 2015 se estuvo subsidiando a un sistema energético de forma irresponsable". Sostuvo que, en el acumulado, hubo "24.000 millones de dólares destinados exclusivamente a subsidiar el consumo de gas en la Argentina".

Antecedentes

En febrero las empresas que distribuyen el gas en todo el país solicitaron incrementos tarifarios de entre 33% y 58%. En particular, en los casos de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, pidieron aumentos de entre 33% y 45%. En Enargas, el ente que regula el gas, sin embargo no estaban dispuestos a aceptar un porcentaje no mayor al 40%.

Quita de subsidios

El Gobierno tiene como objetivo la eliminación de los subsidios al gas y a la luz. Según lo planificado, esa meta debe estar cumplida para diciembre de 2019, cuando concluya el mandato del presidente Mauricio Macri.

Actualmente el ministerio de Energía subsidia el 30% del servicio para la mayoría de los clientes. Cuando asumió Cambiemos, en diciembre de 2015, la asistencia era del 85%.

En octubre la tarifa volverá a aumentar. En el Gobierno sostienen que la suba será menor a la de abril. La Patagonia y otras zonas frías cuentan con un régimen diferenciado y mantendrán los subsidios hasta 2023.

En diciembre aumentó 45%

Los futuros aumentos se suman a los vigentes desde el 1 de diciembre, del orden del 45%. Es decir, que con el nuevo ajuste la tarifa costará casi 100% más.

Por ejemplo, un usuario de Metrogas R2-2 (bajo consumo) en noviembre de 2017 pagaba $ 309 por mes, en diciembre $ 478 y desde abril comenzaría a pagar $ 670.