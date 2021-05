El Ministerio de Producción recogió la preocupación y sospechas de los empresarios paseros de la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) y se comprometió a ayudar con gestiones ante los organismos nacionales de AFIP y Aduanas, para combatir maniobras desleales de subfacturación que podrían estar afectando al sector. La decisión se tomó ayer tras un encuentro realizado al mediodía en el Centro Cívico, en el cual también se acordó la creación de una comisión especial que se reunirá la semana próxima para estudiar medidas de incentivo a la producción y exportación de pasas en la provincia.

El titular de la cartera productiva, Andrés Díaz Cano, dijo que el problema más urgente a resolver es el de delitos de comercio exterior, ya que se están detectando movimientos de ventas a Brasil principalmente -adonde va el 65% de la pasa sanjuanina- con facturas a precios muy inferiores a lo referencial. Fuentes del sector explicaron que mientras el precio de referencia fijado por el gobierno nacional es de 12,5 dólares la caja, hay facturas por 7, 8 y 10 dólares. Esa maniobra está consolidando entre los clientes brasileños un precio irreal, que no alcanza a cubrir los costos del productor local.

""El sector está teniendo problemas de deslealtad con algunos paseros porque están vendiendo a precios internacionales por debajo de lo acordado. Hay empresas que vienen, compran a granel y venden al exterior y desaparecen. Está saliendo mucha pasa al exterior a precios muy bajos, que no son los reales", dijo Díaz Cano. El funcionario decidió tomar la posta y prometio gestionar ante las autoridades de la AFIP y de Aduana para que se ocupen del problema "y así tratar de revertir esto". Un directivo de una firma local comentó que hizo un estudio que reveló que de 100 firmas exportadoras, unas 60 son desconocidas y con domicilios irreales. Además indicó que el precio testigo fijado el año pasado por la Nación no se está cumpliendo y piden que se ponga la lupa para detectar delitos de evasión. Dicen que una maniobra es triangular la operación: aquí se factura por un precio menor y el resto se acuerda para ser depositado en negro en una cuenta en Uruguay. Además de intensificar controles en el sector, plantean la necesidad de contar con incentivos del gobierno y una política crediticia especifica para el rubro. Roberto Gutiérrez, gerente de Cacex, dijo que el año pasado las exportaciones de pasas estuvieron muy complicadas por la pandemia, y que este año el escenario continúa difícil. ""Fuimos a pedirle que tenga en cuenta al sector, con créditos blandos y con incentivos. Para inversiones, tecnología y maquinaria, no son los mejores años. El 2020 ha sido flojo, y el 2021 viene más complicado", dijo Gutiérrez. Añadió que los mercados internacionales demandan menos por la pandemia y que Brasil, que es el principal mercado, ha caído.

Una de las propuestas que los exportadores van a presentar al gobierno en un próximo encuentro es la de reflotar una antigua ley de promoción de exportaciones, por la cual el gobierno destinaba todos los años un aporte a un fondo para compensar las diferencias coyunturales en determinado mercados para cualquier tipo de producto de la agroindustria. Esa ley permitió que durante unos años el sector pasero recibiera una compensación por cada kilo exportado por la Aduana de San Juan. El beneficio era mayor si el destino era otro mercado que no fuera el brasileño, como forma de combatir la "brasildependencia". El argumento es que al gobierno le conviene dar un empujón antes de que las empresas cierren y se pierdan puestos de trabajo.





>> PROTAGONISTAS

ROBERTO GUTIÉRREZ - Cámara de Comercio Exterior

Existen unas 40 empresas exportadoras de pasas en San Juan y la situación de ellas está complicada porque hay muchos que se han tecnificado y han perdido competitividad. Por eso planteamos al gobierno algún tipo de ayuda e incentivo.

ANDRÉS DÍAZ CANO - Ministro de Producción

Vamos a ver que gestiones podemos hacer a nivel nacional para ayudar al sector, y que medidas se pueden tomar para favorecer la producción de pasa. Estudiaremos qué tipo de incentivos podemos brindar para que no sufra los efectos nocivos de la pandemia.

Precios de referencia

La actual gestión nacional resolvió volver a establecer valores referenciales para diversos productos exportables, para identificar rápidamente a quienes estén exportando por debajo de esos valores. El objetivo es desarticular posibles maniobras de evasión de impuestos y prácticas abusivas que afectan el ingreso de divisas al mercado cambiario. Estos instrumentos de control existían antes, pero fueron desarticulados y relegados durante el Gobierno macrista. Comenzaron a restablecerse en diciembre de 2019 como parte de la estrategia de fiscalización del comercio exterior de la nueva gestión. Hace poco se aplico a peras y manzanas, y antes a la carne. También los tienen el ajo, carne de cerdo, tomate perita, mosto concentrado, arándanos, leche en polvo y cebolla, entre otros.