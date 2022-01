Para enfrentar los desafíos que está planteando la crisis hídrica en San Juan, el gobernador Sergio Uñac anunciará esta semana la creación de la "Mesa Permanente de la Gestión Integral del Agua", o simplemente "Mesa del Agua"; a la que convocará a un equipo multisectorial -público y privado- para planificar cómo se hará el manejo integral del agua disponible, no sólo en esta gestión sino en las próximas. "Los sanjuaninos sabemos que esta crisis hídrica es histórica y hoy golpea a toda la región y al país. Es por eso que en San Juan creamos la Mesa del Agua, un espacio de trabajo transversal donde participan los principales actores del sector", anticipó Uñac a DIARIO DE CUYO. Respecto al objetivo agregó que ""desde ahí trabajaremos todos los sanjuaninos y las sanjuaninas para amortiguar los efectos de la actual escasez de agua, vamos a resolver juntos un desafío climático inédito, lo haremos con investigación, con aportes, con acción, en el camino del diálogo que todos conocemos". Para este gobierno "es un tema central", indicó.

Esta mesa estará a cargo de dos ministerios -el de Obras y Servicios Públicos, y el de Producción y Desarrollo Económico-, y trabajará por medio de dos comisiones (ver: Va a funcionar...), que serán presididas por la Secretaría de Agua y Energía, o por la Secretaría de Agricultura. Este equipo buscará como meta establecer los contenidos centrales de una política hídrica de mediano y largo plazo, proponer la infraestructura hídrica necesaria, y la forma de gestión del agua. Uñac tomó cartas en el asunto y encaró por decreto la discusión de una nueva política hídrica en momentos donde se produce en San Juan la sequía más extrema de la que se tiene registro (ver Se vive la peor...). A la vez espera hacer frente a este desafío con miras hacia el futuro, más allá de su gestión; para lo cual decidió avanzar en forma transversal con representantes de distintos sectores vinculados con el agua, ya que considera que la actual situación hídrica de la provincia requiere del aporte de una mirada transdisciplinaria. El ministro de Producción y Desarrollo Económico, Ariel Lucero, explicó que "es importante que nos comprometamos todos y participemos todos, y no es para esta gestión sino para el futuro. Es una cuestión de Estado más amplia que el ejecutivo de turno". Si bien aún no hay fechas exactas, el ministro anticipó que quieren lanzar la convocatoria en menos de un mes para conformar un equipo de trabajo. Luego apretarán el acelerador para tener definidas las primeras acciones en la próxima primavera, cuando comienza un nuevo ciclo hídrico en la provincia, con el mayor consumo de agua del año.

> QUÉ SE BUSCA

Lucero agregó que la intención es lograr la gestión integral del recurso hídrico en la provincia pensando en lograr la sustentabilidad del agua. Es decir, planear acciones posibles que vayan de la mano con la realidad, tanto desde el punto de vista técnico, como también económico y financiero. Citó como ejemplo que para presurizar el riego de toda la provincia hay que analizar la disponibilidad de energía, y los resultados a obtener, con el dinero disponible. Respecto a los fondos, anticipó que se avanza en negociaciones tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo -donde cayó muy bien este plan y ofrece fondos y consultoría-, y con el Consejo Federal de Inversiones. Uñac decidió encarar el tema de la sequía, del mismo modo que hizo con el Acuerdo San Juan para planificar la provincia pospandemia. A la Mesa del Agua se sentarán un representante de cada uno de los ministerios y secretarías, especialistas técnicos en distintos tipos de riego, economistas, expertos en derecho del agua, productores, regantes, las universidades, el INTA, pueblos indígenas y cualquier otro que la autoridad de aplicación decida.

Créditos disponibles

En el 2020 se definió una línea de crédito para el sector agropecuario, con créditos de hasta $3 millones, a 36 meses de plazo y 6 de gracia, a tasa del 9,9%, para la reconversión energética de los sistemas de riego y extracción de agua subterránea.



Trabajo "Ad honorem"

El gobierno decidió que todos los funcionarios públicos que deben conformar la Mesa del Agua no recibirán compensación extra a sus remuneraciones. Serán convocados de todas las áreas, desde deporte, turismo, ciencia y técnica hasta industria y comercio.

Va a funcionar por medio de 2 comisiones

La Mesa Permanente de la Gestión Integral del Agua funcionará en dos comisiones, presididas por la Secretaría de Agua y Energía o por la Secretaría de Agricultura. Las comisiones serán la de equipo técnico asesor del agua y la de administración y grupos sociales. La Autoridad de Aplicación puede convocar a reuniones plenarias de ambas comisiones cuando lo considere oportuno. También incluirá un espacio para la participación ciudadana vía web.

Las actividades que tendrá la Mesa del Agua

Entre su misiones estará aportar conocimientos para lograr un manejo integrado de las cuencas hídricas de San Juan y aportar conocimientos para elaborar una planificación estratégica del agua. También va a opinar, a pedido del gobierno, sobre obras o medidas de gestión técnica, jurídica, económica y social en torno al manejo del recurso hídrico y sobre posibles obras o medidas relacionadas al paradigma convencional del Derecho Humano al Agua. Va a sugerir lineamientos para la confección de planificaciones hidrológicas, y la adopción de medidas técnicas, jurídicas, económicas, sociales y de otra índole en torno al manejo del recurso hídrico, y se encargará de aportar conocimientos adecuados a la mejora en los niveles de eficiencia hídrica en todos los usos privativos del agua. Va a proponer acciones para la conversión progresiva de los sistemas de riego, según costos económicos y posibilidades técnicas, invitará a profesionales idóneos, productores, asociaciones civiles, etc., a las reuniones y elaborará cada año un documento con conclusiones.

> Se vive la peor crisis hídrica

Embarcadero de Ullum: el dique construido en los años "70 se ha convertido en una pequeña lagunita de agua con los últimos años de sequía.

Desde hace 5 años que el río San Juan trae volúmenes bajos de agua, pero los últimos tres han sido los más críticos, llevando a la provincia a la peor sequía de la historia. Según los registros hídricos que se llevan desde 1909, hasta ahora una de las sequías graves se produjo entre 1967 y 1971: el caudal del río pasó de 977 hm3 en 1967 a 662 hm3 en 1970. Ahora el panorama es peor: para el ciclo 2021-2022 se han pronosticado 450 hm3, es decir un 32% menos que el mínimo histórico. En la crisis hídrica de los "70 se planearon obras para contrarrestar sequías, tales como la construcción del dique Cuesta del Viento y de Ullum, la batería de pozos de Zonda y la impermeabilización de canales de riego.