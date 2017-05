Pese a que se ha producido un rebrote inflacionario -que acumula un aumento del 9,1% en cuatro meses sepultando las proyecciones oficiales de lograr un 17% este año-, en el Gobierno provincial son optimistas y no temen que se vaya a activar la cláusula anti inflacionaria que acordó con los gremios y que obligaría a pagar un extra a los estatales. La visión oficial sin embargo es diametralmente opuesta a la del sector gremial, que en su mayoría cree que antes de fin de año el Gobierno deberá ajustar los sueldos por sobre el 22% pautado en paritarias.



El Indec dio a conocer el martes un fuerte e inesperado aumento de los precios en abril del 2,6% (ver abajo) que hace pensar que la realidad supera la meta inflacionaria de la Nación. En San Juan el Gobierno implementó una cláusula de garantía de que los trabajadores del Estado no perderían salario frente a la suba de precios - la cláusula gatillo- que indica que si la inflación supera el 22% otorgado en dos tramos, automáticamente se procederá a aumentar los sueldos sin necesidad de nuevas paritarias sobre el último tramo del año.



Según los cálculos que hacen en Hacienda, esto no ocurrirá. El ministro de esa cartera, Roberto Gattoni, dijo ayer que pese al recalentamiento que se está viendo en el costo de vida, las proyecciones que se siguen haciendo sobre los gastos presupuestarios de la provincia y los salarios estatales siguen indicando que la pauta inflacionaria del 2017 rondará el 20 por ciento. ‘’Cuando hicimos la primera proyección presupuestaria trabajamos con un supuesto del 17%, hoy lo estamos proyectando con un aumento del 20% de inflación’’, aseguró ayer. La mirada de Gattoni es que la inflación del segundo semestre será sensiblemente menor al primero.



Y le pone números: supone que aun cuando se produzca una escalada en mayo y junio, el primer semestre cerrará entre un 11% y 12%, y que en la segunda mitad del año ‘‘podemos pensar en 8% o 9%’’. Agregó que ‘nosotros vamos a cumplir con la cláusula acordada y si la inflación supera el aumento otorgado vamos a ajustar el salario, pero yo creo que no lo va superar’’.

En los gremios no piensan así. ‘’Estimo que se va a quedar corto el 22% que otorgó la provincia. Un organismo nacional que trabaja para el gremio analiza la marcha de la economía y fijó para el 2017 un aumento inflacionario del 25%’’, dijo Alfredo Duarte, secretario General de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina. Consideró ‘lamentable’ que el proceso inflacionario no se frene, porque encarece los precios de medicamentos, vestimenta y la canasta familiar en general afectando el poder adquisitivo del trabajador y aseguró que ‘’sin dudas se va a disparar el índice gatillo’’.



En sintonía, Luis Lucero, desde el gremio docente UDAP opinó que hay elementos ‘fundados’ para entender que la tendencia inflacionaria ‘es creciente’’ y dijo que el sector acordó la instancia del gatillo anti-inflación teniendo en cuenta que los parámetros que la Nación había fijado son ‘‘poco creíbles’’. Añadió que ‘’el salario se va deprimiendo, que la cadena de consumo se va reduciendo y que el poder adquisitivo del salario se va degradando, cuando al mismo tiempo se avizoran nuevos aumentos en los servicios y la canasta alimentaria’’. Desde UPCN Enrique Funes sostuvo que ‘’no hay posibilidad de que no se supere el 22%’’ de acuerdo a los aumentos de precios de la canasta familiar del empleado público.

La inflación de abril

El Indec determinó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril marcó una suba del 2,6% respecto de marzo, por encima de los cálculos privados y el IPC-Congreso (2,1%). El de San Juan, que elabora Fundeg, aún no fue publicado.



Con esta suba, el primer cuatrimestre del año cerró con un alza del 9,6% y en los últimos 12 meses la inflación acumuló un incremento de 27,5%.



Los rubros que más subieron fueron los alimentos, 2,2%; indumentaria, 5,1%; vivienda y servicios básicos (por el aumento de la tarifa del gas), 4,6%, y educación, 3,2%.