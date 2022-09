El Gobierno, a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), finalmente licita la construcción de una estación transformadora en El Leoncito, y una línea eléctrica de media tensión de 25 kilómetros al costado de la Ruta 149, en Calingasta. Lo hizo tras verse obligado a modificar la obra inicial por la queja de pobladores y defensores del ambiente y del patrimonio que salieron en defensa de la Pampa del Leoncito, un sitio turístico al que la Unesco está por declarar Reserva Natural. Se trata del proyecto de abastecimiento en 33 kW, de la zona sur de Barreal, que comprende los observatorios astronómicos en aquel departamento.

El gobierno tomó la determinación de dar marcha atrás con el proyecto original tras los reclamos contra la obra, por contaminación visual y por estar ubicada en una reserva protegida. Primero se suspendió una audiencia pública en marzo, posteriormente se realizaron reuniones con vecinos y con una asociación de defensa del patrimonio; y por último, se hizo una segunda audiencia publica en abril para poder seguir adelante. Así es que ahora la obra se licita con cambios: la estación transformadora (ET) se desplazó 2 kilómetros hacia el norte y el muro exterior será mimetizado con el paisaje de la zona. Además, la línea eléctrica tendrá un tramo subterráneo de 2 km para que no obstaculice el paisaje de la Pampa de El Leoncito y se ubicará al este de la ruta, para que no se interponga con el paisaje cordillerano.

''Estamos conformes porque fuimos escuchados, se respetó lo que pedimos y el proyecto de obra se hace como lo solicitamos'', dijo Jorge Cocinero, presidente de la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS). Además de varios vecinos, esta entidad se opuso a la construcción original y tras una reunión con el EPRE torció el proyecto y modificó la ubicación.

Esta es la primera licitación del 2022 del EPRE, y será financiada íntegramente con el fondo del Plan de Infraestructura Eléctrica Provincial para el Desarrollo Socio Económico y Productivo (fondo PIEDE). El presidente del EPRE, Oscar Trad, dijo que tendrá un costo aproximado a los 2,5 millones de dólares. La línea de media tensión en 33 kW entre Barreal y El Leoncito cuesta alrededor de 1,5 millones de dólares, mientras que la Subestación Transformadora que se hará en El Leoncito en 33/13,2 kW, y su ampliación en 33 kW en la Subestación Transformadora Barreal insumirá otro millón más. La apertura de sobres de la licitación está prevista para el próximo 14 de octubre.

La obra consta de una línea eléctrica de postes de hormigón, cuya traza unirá la ET El Leoncito con la ET de Barreal. Pero tras la polémica que desató, la estación transformadora que inicialmente iba a estar a la entrada de la Pampa El Leoncito, ahora estará a 2 kilómetros de distancia hacia el norte.

'Esa obra va a mejorar las condiciones de abastecimiento actual y también podrá abastecer nuevas demandas que puedan surgir en la zona, como las previstas cuando se construya la línea eléctrica proyectada en un futuro entre Los Berros hasta el camino a Barreal', dijo Trad. Agregó que mientras la actual obra puede abastecer una demanda de 200 kW, la nueva incrementará sustancialmente el abastecimiento a 15 MW (15.000 kW).

Trad explicó que la nueva línea en 200 kW dotará de un mejor servicio a los dos observatorios ubicados en el lugar -Casleo y Cesco-, pero además al ser de mayor potencia, podrá abastecer al futuro observatorio Cart (China Argentina Radiotelescopio), que se construye en la zona. Este observatorio va a demandar 500 kW de potencia.

Mejor calidad

Esta nueva línea mejorará sustancialmente la calidad del servicio en la zona. Los suministros estarán separados y si ocurre una falla en la zona de los observatorios por ejemplo, no afectará con caídas de tensión a los vecinos de Barreal como pasa ahora. A este proceso en el EPRE lo denominan 'racionalización'.

Financiación

2,5 Son los millones de dólares que se estima costará la obra de interconexión eléctrica en Calingasta en 33 kW. Tendrá una Estación Transformadora y una línea de Media Tensión de 25 kilómetros de longitud, uniendo Barreal con los observatorios que están en la zona de la Pampa de El Leoncito.