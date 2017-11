Lo viñedos del sur provincial fueron afectados levemente entre un 10 y 15%, según el relevamiento informado ayer desde la municipalidad.

La granizada del jueves de la semana pasada afortunadamente no hizo demasiado daño en el sur provincial, afectando solo al 5% de la superficie cultivada de melones y de viñedos, según el relevamiento realizado por la Municipalidad de Sarmiento.



Eso sí, en las zonas afectadas -Cochagual y Media Agua- hubo entre 30 y 40% de pérdidas en melones y del 10 al 15% en viñedos, según informó Jonatan Pérez, Director de Producción de la comuna sanjuanina.



La plantación melonera alcanza unas 400 hectáreas distribuidas en todo el departamento, pero el granizo que se desató en la madrugada no afectó zonas de gran producción como son las de Tres Esquinas, San Carlos, Sur de Media Agua y Colonia Fiscal. En cambio sí produjo daños del 30 al 40% en unas 20 hectáreas de Cochagual y centro de Media Agua.



Respecto a vid, de las 7.800 hectáreas que hay en el departamento, solo resultaron dañadas el 5%, con daños que no superan el 15%, según informó el funcionario.



Pérez explicó que como las fincas dañadas son menores a 6 hectáreas están alcanzadas por el seguro agrícola estatal, que es gratuito para los pequeños productores.