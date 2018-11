Miembros del grupo de voluntarios tras la cosecha de 2.000 kilos de zapallitos verdes donados por un productor albardonero. La verdura sirvió para alimentar a los asistentes a varios comedores sociales.

Desde hace un año las sanjuaninas Nazarena Pujadas y María Alejandra Matta empezaron a realizar en la provincia tareas voluntarias con la Red Argentina de Bancos de Alimentos para recolectar o rescatar la comida que las industrias o supermercados desperdiciaban y no llegaban a la gente a pesar de estar en estado apto para su consumo. Esta semana -luego de sumar en el camino a más "voluntades" para ese fin- el grupo acaba de ser nombrado oficialmente por la ONG como "Iniciativa de Banco de Alimentos", el primero de tres escalones para convertirse dentro de 3 o 4 años en una organización formal oficial cuya finalidad es aportar un granito de arena para reducir el hambre, la malnutrición y el desperdicio de alimentos. Hoy el grupo atiende con alimentos a unas 13 entidades -entre merenderos, comederos, asociaciones civiles y fundaciones sociales (ver aparte)- abarcando a unas 1.500 personas en la provincia. Una de las últimas donaciones fue una cosecha de 2.000 kilos de zapallitos de una finca de Albardón. ""El productor ya había dejado secar unas hectáreas de anquito e iba a hacer lo mismo con los zapallitos verdes, porque algunos eran muy chicos y otros muy grandes y no tenían el calibre de calidad para su comercialización. Nosotros mismos los cosechamos", contó Matta. Llevaron la carga al negocio de uno de los maridos, los fraccionaron en bolsas y convocaron a las entidades para que los retiraran. Lo mismo ocurre con los productos de los supermercados: en Argentina el protocolo indica que los alimentos, según diferentes segmentos, deben retirarse de las góndolas unos días antes de su vencimiento. Así, los supermercados decomisan toneladas de productos al año. Lo mismo ocurre con latas abolladas o artículos como arroz, azúcar, snack, alfajores, gaseosas o galletitas que tienen rota las etiquetas o el packaging deteriorado. ""Nosotros nos encargamos de recolectar los productos que estén próximos a vencer o los que están rotos pero que no les entró aire, los clasificamos y los donamos a quienes lo necesitan que seguramente lo ocuparán en el día", explicó Matta. Por su lado, Pujadas, que es la directora de la Iniciativa del BDA contó que ahora que fueron reconocidos legalmente por la Red ya pueden empezar a actuar con mayor libertad. ""Hace poco en Balcarce, una empresa de papas tuvo una superproducción y dono 120 camiones. eso fue a la Red y con su logística los envió a los diferentes bancos o iniciativas del país. Nosotros quedamos fuera entonces, pero a partir de ahora, que ya somos legalmente uno de ellos, ya podemos recibir y mandar donaciones", explicó. El grupo actualmente está integrado además de las dos pioneras mencionadas, por el Rotary Club San Juan Capital presidido por Roberto Ordoñez, entidad que acompaña como socio fundador, propiciante y facilitador del trabajo; la Cámara de Comercio de San Juan que dirige Hermes Rodríguez y el vicecónsul de Chile en la provincia, Mario Schiavone. Asimismo se están formando diferentes Alianzas Estratégicas con instituciones como la Confederación Gaucha Argentina y Federación Gaucha Sanjuanina con el compromiso de sumar voluntades al proyecto. En el país actualmente hay 15 Bancos de Alimentos (BDA) en diferentes provincias, 2 entidades adherentes, otros tres en formación, y tres iniciativas de BDA entre las que se encuentra el de San Juan. Hace pocas semanas la municipalidad de la Capital les cedió un depósito en el predio Mercado de Abasto Municipal, para que puedan concentrar las donaciones, fraccionarlas y entregarlas.





Integrantes del futuro Banco de Alimentos, en la Cámara de Comercio de San Juan. Sentadas a ambos extremos de la mesa están Pujadas y Matta.



>La historia

El modelo de gestión de los Bancos de Alimentos nació en Estados Unidos en la década del "60 como nexo entre productoras y comercializadoras de alimentos y personas necesitadas. John Van Hengel fundó el primer Banco de Alimentos en Arizona, en 1967. En Argentina nació en el año 2000 en Buenos Aires.



>La tarea

Los alimentos recolectados se entregan a organizaciones sociales ubicadas en la provincia de San Juan. Estas entidades son alrededor de 13 y dan de comer a unas 1.500 personas por día, que no tienen asegurada su alimentación. Para comunicarse con la Iniciativa del Banco de Alimentos: 2644518184.



>Los donantes

Miembros del grupo se contactan con empresas productoras o comercializadoras de alimentos para que donen, principalmente, los productos que han salido del circuito comercial que son perfectamente aptos para el consumo. Ya hay varios supermercados. También se invita a los productores que quieran entregar verduras.

Entidades que reciben la ayuda