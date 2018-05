Cita. El miércoles pasado al mediodía fue la reunión del ministro Baistrocchi con los empresarios de ATAP. Y se volverán a reunir el próximo lunes.

El aumento del pasaje de colectivo en San Juan que se abona con la SUBE se hará en dos etapas: la primera en julio y la segunda en noviembre e incluirá también a la sección escolar, según dijeron ayer fuentes oficiales. La decisión, que impacta directamente en el bolsillo de los usuarios, está tomada, según el adelanto exclusivo de DIARIO DE CUYO, y sólo resta definir el porcentaje del incremento. La definición saldrá de un nuevo encuentro que será el lunes en el Ministerio de Gobierno, con la participación de los empresarios de la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP).



La suba, que será la segunda en lo que va del año, es consecuencia de la quita de los subsidios nacionales para que las empresas de transporte de pasajeros en las provincias hagan frente a los aumentos salariales de su personal. Y por eso al Gobierno sanjuanino no le quedó otra que autorizar el aumento del pasaje que regirá, al menos, hasta fin de año.

Desde el 2 de enero pasado, la primera sección de la SUBE trepó a los 11,20 pesos (ver infografía), desde los 8,20 pesos que costaba hasta ese momento. La segunda sección subió a 12,29 pesos y antes valía 9 pesos. Mientras que el escolar pasó a tener un costo de 3,20 pesos, es decir de 70 centavos más. Esta última franja del servicio es un monto único para toda la provincia, a excepción de departamentos como Jáchal, Iglesia, Calingasta y Valle Fértil.



Para definir el monto de la suba se ha encarado un estudio de costos con un equipo técnico integrado por representantes de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y de la ATAP. En ese informe, por ejemplo, uno de los ítems que más peso tiene es la suba salarial (62%), mientras que otras cuestiones que se tienen en cuenta son combustibles, repuestos, rodamientos y las cargas impositivas.



La decisión de autorizar la suba de los pasajes fue la consecuencia de una serie de hechos que comenzaron en febrero, cuando en las paritarias nacionales se definió una suba del 3,5% para marzo para los choferes de colectivos. Esa parte del incremento contó con la ayuda del Gobierno Nacional a través de un subsidio, como venía sucediendo hasta ese momento. Pero la otra parte del ajuste de los sueldos, que asciende al 15,20%, en 3 cuotas, no tiene el aporte oficial. Incluso, según Ricardo Salvá, vicepresidente de ATAP, el aumento supera el 19% porque es acumulativo. Pero como los empresarios dijeron que no podían afrontar el pago de la diferencia le comunicaron al gremio de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes, la decisión. La respuesta sindical no se hizo esperar y fue la amenaza de hacer un paro la próxima semana si no les pagaban el aumento. Con tal elemento de presión, el Gobierno provincial convocó a los empresarios el miércoles a un encuentro que fue encabezado por el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi. De esa reunión salió la decisión de autorizar la suba con un porcentaje que saldrá del estudio de costos que ya se ha encarado. Y la definición final se tomará en una nueva cita prevista para el lunes, en la cartera política.



La decisión del Gobierno nacional de no continuar pagando la ayuda, que técnicamente se llama Régimen de Compensaciones Complementarias Provinciales, forma parte de la política de eliminación de subsidios en las tarifas de servicios.





La amenaza



Enterados de que los empresarios del transporte no querían pagarles la suba salarial, Néstor Romero, secretario adjunto de la UTA, el gremio de los colectiveros, dijo que iban a realizar un paro de actividades que afectaría el servicio la próxima semana. Pero cuando tomaron conocimiento de que les iban a cancelar el incremento, decidieron levantar las medidas de fuerza.

Importante

36,6 Fue el porcentaje de incremento de los pasajes que entró en vigencia en enero de este año. Fue la suba más importante desde el 2006, cuando el costo se había incremento un 37,5%.